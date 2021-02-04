下午察：香港泛民掀卖楼潮 每位都赚翻？

《香港国安法》去年实施后，除掀起被捕示威者和民主派人士逃亡潮，部分人士也不动声色卖了房子，似乎为了“走佬”（悄悄出走）做打算。

根据香港媒体报道，香港民主党副主席林卓廷、支联会主席李卓人、前立法会议员区诺轩、公民党前党魁余若薇和协助12名港人偷渡的区议员黄国桐，近期都售卖了各自的住房单位；此外，民主派最知名青壮派人物之一、前香港众志秘书的黄之锋，其父母据报也已卖楼离开香港。

他们的共同点是：均以低于市价的价格脱售房产。 这不仅让人好奇：民主派人士突然纷纷低价卖房，是因为看淡疫下的房地产市场？还是急着想套现离开香港？

在上述六人中，林卓廷、李卓人以及区诺轩，分别都有官司缠身，而且不是普通的罪行。再加上之前已有民主派人士如香港立法会前议员许智峰“畏罪潜逃”至英国，难免令人猜想，他们是为“着草”（逃离）铺路。

究竟卖楼的真正动机是什么，时间会给出答案。现在，先来一窥他们卖的都是些什么房子，在香港这片寸土寸金的城市里，这些房子到底值多少钱？

香港闹区街头一处贴满了房地产广告等。（彭博社）

黄之锋父母：

《星岛日报》上个月中旬披露，黄之锋的父母与弟弟“已离港赴澳大利亚”，但未明确表示是否移民。

不过，黄之锋的父亲黄伟明，据报已脱手其于2007年购买的私人公寓单位，而且售价还低于市价约一成；报道称，黄伟明是以980万元（港元，下同，169万新元）的价格卖出的，平均每平方尺1万5482元。

黄之锋一家人早前据报居住在港岛南区鸭脷洲西部的私人公寓“海怡半岛”。（互联网）

这个单位位于港岛南区鸭脷洲西部的私人公寓“海怡半岛”。网络资料显示，海怡半岛三面环海，且拥有许多知名住客，包括不少香港政坛活跃人士如前任南区海怡西区议员，新民党成员陈家珮、前立法会议员郑家富、前立法会议员梁颂恒等。

黄之锋连同香港众志前副秘书长周庭等人，早前就2019年6月一场示威的未经批准集结案认罪。香港法院去年12月2日宣判，黄之锋被判囚13.5个月，周庭则被判囚10个月。

黄之锋目前在石壁监狱服刑。（路透社）

林卓廷：

也是香港前立法会议员的林卓廷说，自己会卖出自住单位，主要是为了套现应对目前面对的五个官司，以及想让孩子到海外求学。

据报道，林卓廷1月初以1280万元，卖出沙田翠湖花园三房1102平方尺连车的单位，即平均每平方尺1万1560元。资料显示，林卓廷于2009年买入该单位，当时成交价为552万元。

林卓廷据报1月初以1280万元，卖出沙田翠湖花园三房1102平方尺连车的单位。（香港01）

报道也指出，这个单位早在2020年7月就在市场放售，当时叫价1450万元，并愿意支付1.5%的稍高佣金（一般为1%），但疫情下市场反应冷谈，最终减价约170万元易手。

林卓廷目前最少身负五起刑事案件、面对八项控罪，包括涉嫌于2019年7月21日在港铁元朗站，连同其他身份不详者参与暴力事件等。他也涉及泛民“35+初选”，涉违反《香港国安法》被捕。

李卓人：

支联会主席李卓人同样被曝出售其位在香港九龙荔枝角的美孚新邨单位。据报，他是以1000万元的价格卖出该单位。

李卓人受访时说，自己会卖楼主要是因为看淡房地产市场，“眼见不少人已经移民，（加上）对后市没有信心，趁价钱OK决定卖了”。他还说，目前手上已没有其他物业，且决定租房子住。

香港九龙荔枝角的美孚新邨单位。（互联网）

香港土地注册处资料显示，2006年底李卓人同太太邓燕娥联名，以约332万元购入该单位。值得注意的是，房地产中介对于房子的估价介于1050万至1107万元之间，意味着如果李卓人是以1000万元脱手，即比市价低了约5%至10%。

上个月15日，李卓人等其他八名泛民人士，被控在2020年5月违反香港《禁聚令》。此外，李卓人连同壹传媒创办人黎智英等九人，也被控组织及参与2019年8月18日在铜锣湾维多利亚公园举行的非法集结。

香港支联会主席李卓人早前受访时说，自己会卖楼主要是因为看淡房地产市场。（李卓人面簿）

区诺轩：

据港媒爆料称，前立法会议员区诺轩于上个月拋售名下单位。

报道称，根据香港土地注册资料，区诺轩出售了其位于将军澳裕明苑裕荣阁的单位，实用面积为约600平方尺，平均每平方尺1万1700多元，成交价为710万元，低于市价约5%。

根据香港土地注册资料，区诺轩出售了其位于将军澳裕明苑裕荣阁的单位。（星岛日报）

报道也引述消息称，该单位原是区诺轩父母在2005年购入的，并在2010年以198万元转售给区诺轩。如果消息属实，这也意味着，区诺轩虽以低于市价的价格卖楼，仍透过此次交易赚进至少500万元。

不过，区诺轩上周被问及此事时否认自己卖楼，称自己只是代家人“讬管”单位，卖楼是家人的事，他并无参与其中。

区诺轩去年7月曾高调宣布，因中联办、港澳办相继发声明指控泛民的“35+初选”涉嫌颠覆国家政权，他将退出初选一切工作。他也在个人面簿上表示，合法参与政治活动是他可付出的极限。退选是基于当前的局势未能确保人身安全，也为身边所有人负责。

但退选没有换来护身符。今年1月6日，他因涉嫌触犯《香港国安法》的颠覆国家政权罪被捕。此外，他于2019年8月参与维多利亚公园集会，被控组织未经批准集结及明知而参与非法集结，案件将于近期审理。

今年33岁的区诺轩，曾在2018年出任香港立法会议员。（路透社）

余若薇：

香港房地产市场消息人士前天指出，公民党前党魁余若薇近日也售出手持逾30年的豪宅。根据香港土地注册处资料，余若薇及家人持有的一个西半山康苑低层单位，上月中以3600万元易手。

根据香港土地注册处资料，余若薇及家人持有的一个西半山康苑低层单位，上月中以3600万元易手。（星岛日报）

据房地产中介透露，单位于去年中开始放盘，当时叫价4200万港元，最终减价600万元或约14%成交。不过有报道称，这个单位由余若薇及其家人于1988年以约230万元购入，持有至今近33年，房价也升值近15倍。

据报道，也是资深大律师的余若薇，目前代表壹传媒创办人黎智英以及另外八名泛民人士，处理一起涉及反修例的案件。此前，她也曾担任过黎智英的代表律师。

余若薇除了是前公民党党魁及主席，也是前香港立法会议员，以及前香港大律师公会主席。（互联网）

黄国桐：

同样是律师的九龙城区议员黄国桐，上个月14日因涉嫌协助12名港人偷渡越境而被捕。

不过，他被曝已悄悄放售名下唯一物业，太古城恒星阁顶层连天台的三室两厅单位，开价1600万元，比市价稍低。

有地产业界人士向“东网”说，黄国桐约半年前开始考虑卖楼，但态度反复，直到去年12月才正式决定出售。据报，黄国桐于2005年以约475万元购入该单位。

黄国桐被曝放售名下唯一物业，太古城恒星阁顶层连天台的三室两厅单位，开价1600万元。（香港01）

报道说，2019年暴发反修例抗争期间，黄国桐曾以义务律师身份多次支持抗争者，且在去年出资在台北开设餐厅“保护伞”，让一批到台湾寻求庇护的港人能在当地工作。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强早前接受《联合早报》访问时指出，香港警方今年初以涉嫌违反颠覆国家政权罪拘捕50多名民主派人士，拘捕层面之广，出乎不少民主派人士意料之外，部分人决定离开香港暂避风头。因此，他对于近来有泛民头面人物移居海外，并不感到意外。

至于有民主派人士出售物业，陈伟强相信与《香港国安法》发挥巨大震慑力有关，部分人计划转移资产，或者为日后离港铺路。

他判断，随着一些指标性民主派人物移居海外，不排除日后会有更多泛民人士移民。

杨岳桥（前排左二）、梁继昌（左三）、郭家麒（右三）和郭荣铿（右二）去年11月11日被港府褫夺立法会议员资格，民主派会议召集人胡志伟（前排中）与其余泛民主派议员随后宣布在隔天集体辞职。（法新社）

《星岛日报》则引述政界人士分析，泛民人士过去背后既有金主，部分又是“双料议员”，即身兼立法会以及区议会议员，一直不愁资金的来源。

不过，中国全国人大去年11月“DQ”（Disqualified，取消资格）四名立法会议员，引发泛民总辞后，加上警方的连串拘捕行动，让他们失去“两条大水喉”；同时，他们也因官司缠身，担心资产会被审查或冻结，因此决定抛售住房单位，为自己及家人铺好后路。