麻将机成今年春节最受欢迎年货

距春节还有一周，淘宝昨天（3日）公布今年春节十大年货报告显示，家用麻将机的销量迎来爆发式的增长，成为今年春节最受欢迎的年货，日销量同比去年增长超130%。

据界面新闻报道，报告也指出，在麻将机的销量中，重庆稳居首位，四川、浙江分别位列第二、第三。

报道称，自进入春节麻将机销售旺季以来，杭州萧山经济开发区已经热闹了几个月，这里是中国最大的麻将机产业集群地。

据浙江在线报道，中国全国300多家麻将机整机生产厂家中，杭州就有200家左右。

有麻将机行业从业者说，“已经快供不上货了！”自临近春节以来，萧山麻将机产业带就变得非常忙碌，春节本就是麻将机的销售旺季，又遇上政府号召人们就地过年，让在家打麻将成了热门娱乐项目，麻将机卖得比以往还要好，整个开发区麻将机工厂都在备货。

不过由于春节到来，工厂放假，部分工人已陆续回家，就算订单飞速增长，工厂也有供应不及时的可能。另一方面，年前物流运力紧张，许多工厂都急着在近几天赶工将麻将机发出去。

从业者还说，传统上川渝地区是麻将机销售最强势的地区，但近年在两广、湖南、江浙等地也卖得很好。

另外，如今爱打麻将的也不仅仅是中国人，天猫淘宝海外方面介绍称，今年年货节，通过淘宝卖到海外的麻将机销量比去年增长了一倍多。