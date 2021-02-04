加拿大：港府拒让外国领事馆援助拥有双重国籍的港人

加拿大指香港拒绝让外国领事馆为拥有双重国籍的在港人士提供援助，并声称他们得知一名拥有中国和加拿大国籍并在香港服刑的囚犯，被要求在上个月18日之前两者择一。

北京不承认双重国籍，而根据中国全国人大常委会1996年通过关于《国籍法》在香港实施的几个问题的解释，拥有外国居留权的香港特区中国公民，可使用外国护照去其他国家或地区旅行，但在香港和中国其他地区不得因持有上述证件而享有外国领事保护的权利。

综合路透社、法新社和加拿大媒体CTV报道，港府在香港回归后原本准许双重国籍的港人获得领事援助，但一些外交官指出，这一情况正发生变化。

路透社认为，港府上述举措意味着，香港正在加强执行领事条约的力度。西方和亚洲外交官指出，签署方通常以互惠为基础，制定涉及获得领事服务的条约，但各方可能在承认双重国籍者方面持不同看法，使得他们在执行这类条约时遇到困难。

如果双国籍者表明自己是加拿大人，这可能意味着他们将失去在港居留权，而表明自己是中国人的话将无法获得加拿大政府援助。

加拿大政府昨天提出上述个案时，并未公布该名在港服刑的囚犯身份或入狱原因。加拿大外交部发言人查特兰德说，渥太华已就此事向港府表达关注，并呼吁想要得到加拿大领事服务的加拿大人，任何时候都应该向执法单位表明自己是加拿大人。

美国国务院发言人在回应询问时说，华盛顿“对于香港的这项新政策将迫使人们在胁迫下表明他们的公民身份，而无法全面了解到做出这项决定的后果，深表关切”。英国领事馆发言人则说，英国在得知有迹象显示香港可能阻止英国为双国籍者提供领事援助后，向港府做出查询。