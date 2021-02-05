中国成功实施陆基中段反导拦截技术试验

中国国防部宣布，中国昨天（4日）在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。

据新华社报道，中国国防部称，这一试验是防御性的，不针对任何国家。

中国军事专家宋忠平4日晚接受《环球时报》采访时指出，这显示出中国陆基反导拦截技术越来越成熟，已具有实际拦截能力和战斗力。

这是中国军方第五次对外公开宣布中国进行陆基反导技术试验，此前四次分别发生在2010年，2013年，2014年以及2018年。

目前世界上只有中国、美国和日本进行过类似试验。

宋忠平指出，中段反导拦截技术试验针对的是中远程乃至洲际弹道导弹，此次试验是中国为了打造自己的国家导弹防御系统而进行的一次例行试验，也是中段反导体系日趋成熟的一次体现。“每一次试验技术都会有新的进步，表明中国反导武器的性能在不断的优化，不断的提升。”

同样在昨天（4日），美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡。《环球时报》分析认为，以往，这些时间上的巧合会被部分媒体进行关联性解读，炒作“中国矛头指向美方”。此次官方在试验当天就第一时间主动对外发布，充分展示出解放军的开放透明，避免了外界的过度反应和猜测性解读，并借此渲染“中国威胁论”。

宋忠平也认为，此次试验的确与美舰航经台湾没有关联性，不存在针对性，“陆基中段反导拦截技术试验是防御性的，既然是防御性的，就不具备威胁性，也不会针对第三方。”