拜登：愿在符合美利益情况下与华合作

美国总统拜登认为，中国是美国最强劲的竞争对手，但也强调美国已做好准备，在符合华府利益的情况下与中国展开合作。

据路透社报道，拜登昨天（4日）在美国国务院时发表首个外交演讲时说：“我们将……在关系到我们的繁荣、安全和民主价值观方面，直接遇上来自我们最强劲竞争对手中国的挑战。”

拜登说：“我们将应对中国的经济滥权行为，应对其强硬行动路线，以遏制中国侵袭人权、知识产权和全球治理。不过，我们愿意在符合美国自身利益的情况下与北京合作。”

拜登也提到，美国领导层必须面对威权主义兴盛的新时刻，包括中国与美国竞争时的雄心壮志，以及俄罗斯决心破坏和扰乱美国民主，并强调“美国回来了”（America is back），强调美国已回到国际舞台上。

拜登政府早前曾表明，不急于与中国打交道，称要先确保与盟国和伙伴“步调一致”后才会这么做。

普萨基说，随着布林肯就任国务卿，美国“与中国会在更多层面进行接触”。但普萨基和国务院发言人普赖斯均表明，美国将优先与盟友和合作伙伴进行对话。

普赖斯在国务院记者会上说，在包括气候变化在内的课题上，美国“在有限的基础上与中国合作符合我们的国家利益”。

自1月20日就任以来，拜登已经跟多国领导人通过了电话，但他至今尚未与中国国家主席习近平对话。白宫发言人普萨基在周二（2月2日）召开的白宫记者会上受询时说，她无法说明两位领导人将在何时通电话。