CGTN回应执照被英国吊销：坚决反对

被英国吊销广播执照的中国国际电视台（CGTN)昨晚发声明称， 对英国通信管理局作出的最终裁决表示遗憾并坚决反对。

CGTN在其官方微博的声明中指出，作为在世界范围内拥有良好专业声誉的国际化媒体，CGTN自2000年开播以来秉承客观、理性、平衡的原则在全球开展新闻报道，获得了包括艾美奖在内的众多国际奖项。

CGTN英语新闻频道在英国已经播出18年，一直致力于增进中英两国人民之间的沟通与了解，并与英国诸多媒体和相关机构保持着长期稳定的合作关系。

多年来，CGTN英语新闻频道采访了托尼·布莱尔、大卫·卡梅伦、特雷莎·梅、鲍里斯·约翰逊等诸多英国政要，并于去年10月31日播出了刚刚上任的英国驻华大使吴若兰的专访。

声明说，2020年初，在一些极右翼组织和反华势力的操纵下，英国通信管理局突然对CGTN英语新闻频道在英国落地许可发起调查。CGTN进行了详细解释说明，并提出落地许可转持建议，但仍被英国通信管理局以“政治属性”为由，作出拒绝许可转持，并吊销许可的裁决。

声明强调，CGTN英语新闻频道继续向英国观众提供电视新闻服务符合英国的公众利益，并将遵守各国的法律规范，以多元平衡的视角向国际受众提供新闻资讯服务，不断促进世界各国人民之间的理解、沟通、信任与合作。

英国媒体监管机构英国通信管理局(Ofcom)昨天宣布吊销CGTN在英国的广播执照，原因是该机构被认定“最终由中共控制”。

上述消息宣布后，中国外交部新闻司有关负责人就英国广播公司（BBC）1月29日播出的涉冠病新闻向对方提出严正交涉。