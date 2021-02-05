台湾指圭亚那终止协定因北京施压

台湾外交部对于南美洲国家圭亚那（Guyana）改变主意，决定中止与台湾之间的设处协定表示遗憾，并称圭亚那因北京施压而终止这项协定。

台湾外交部今天（5日）在官网上发布新闻稿，提到在双方同意对外发布设处协定新闻后，圭亚那在不到24小时之内因北京“施压而片面宣布终止设处协定”。

声明提到，北京“再次霸凌压缩台湾国际空间与台湾人民参与国际事务，我方表达最强烈的不满与谴责”，并说“说一套、做一套的方式，只会更加凸显其邪恶本质，让两岸人民的距离更形疏远”。

声明也强调，为了台湾的生存与发展，全体外交人员将努力不懈，奋战到底，持续积极争取台湾国际参与空间，以维护尊严与利益。

台湾外交部昨天宣布，台湾与圭亚那经协商达成共识成立“台湾办公室”（Taiwan Office）。中国大陆外交部回应时说：“我们希望有关方面恪守一个中国原则，不与台方进行任何形式的官方交往，不互设任何官方性质机构，切实采取措施纠正错误，消除负面影响。我们正告民进党当局，任何挟洋自重、图谋在国际上搞分裂活动的行径都是绝不会得逞的。”

圭亚那随后透过该国外交部官网发布新闻稿称，由于签署后的协定出现“沟通不良”（miscommunication）的情况，这项协定此后被终止。新闻稿提到，圭亚那继续遵守“一个中国”政策，与北京的外交关系保持不变，也尚未与台北建立任何外交联系。