中国长三乙火箭成功发射通信技术试验卫星六号

中国昨晚（4日）23时36分在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星六号发射升空，卫星进入预定轨道。

据中新社报道，通信技术试验卫星六号主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展相关技术试验验证。此次任务是长征系列运载火箭的第360次飞行。

此前，长三乙火箭于1月20日成功发射天通一号03星，为中国航天发射带来2021年“开门红”。2月4日正值中国农历小年，长三乙火箭再传捷报。短短16天内，该型火箭实现春节前发射任务两战两捷。

据中国运载火箭技术研究院长征三号甲系列运载火箭总体主任设计师刘立东介绍，与以往相比，本次任务有两个亮点，让火箭发射更可靠、更高效。

一是首次实现质量确认电子化。此前，发射场质量确认工作主要采取纸质表格形式。本次任务中首次采用电子确认方式，通过信息化手段落实质量确认过程和结果的精细化管控。

二是全面验证仪器舱去任务化。近年来，研制人员通过大量的仿真和地面验证试验，统一了长三乙改二和改三构型火箭仪器舱的构型，实现了去任务化设计。

刘立东说，这项改进在长三乙火箭改二构型上首次得到验证，有利于提高效率，支撑高密度发射。后续，火箭在批产和总装过程中适应有效载荷变化的能力将进一步提高。