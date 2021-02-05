调查：逾七成中国农民工选择就地过年

一项调查显示，超过七成的中国农民工选择就地过年。受访农民工也提出打冠病疫苗和核酸检测与城里人同等待遇的诉求。

据中国央视新闻今天（5日）报道，中国劳动学会和国务院参事室社会调查中心对5万3107名农民工展开调查后发现，有77.61%的受访者选择留企或留城就地过年。

中国国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明说，农民工是中国产业中的主体，也是城乡间最大流动群体，现在是就地过年的最大群体。杨志明提到，倡导农民工就地过年，既是阻断疫情传播有力措施，也是提升基层治理能力，促进农民工市民化的新尝试。

杨志明指出，在一般餐饮业中，不少大型连锁经营在过年期间仍然营业，但有一些中小型餐饮企业停业。对于留下过年的受影响企业员工，中国人力资源社会保障部已发出通知，“以岗代训送温暖”，也就是留岗培训。此外，街道社区也向农民工送培训礼包，给予住宿补贴、交通补贴和培训补贴等。

报道称，最近一个月，中国多个地方在为“就地过年”的外来务工人员出政策，当地政府和企业做出给红包、发补贴、送消费券、景区免费、公交免费等承诺。其中，杭州政府向留在杭州过年并交纳了社保的外地务工人员发放1000元（人民币，下同，206新元）现金补贴。陕西则发放每人450元线上培训补贴，需要农民工参加线上培训时间超过36课时。