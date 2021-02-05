中国统计局：修订前年GDP并非为做大去年增速

中国国家统计局日前公布了2019年中国GDP最终核实数，GDP总量比初步核算数有所减少。中国国家统计局副局长盛来运表示，此次调整修订是一种正常的制度化安排，不像有些网友调侃的那样，是为了做大2020年GDP增速。

根据中新社报道，中国国家统计局公布的信息显示，经最终核实，中国2019年GDP现价总量为986515亿元(人民币，下同，203778亿新元)，比初步核算数减少了4350亿元；按不变价格计算，比上年增长6.0%，比初步核算数下降0.1个百分点。

对此，盛来运表示，此次修订只将2019年GDP总量下修了4350亿元，这对以百万亿计的GDP总量增速几乎没有影响。

他介绍说，之所以说它是一种制度性安排，是因为国家统计局的核算制度已在网上公开，其中规定中国GDP核算要经过两个阶段。

第一阶段在年初，如2020年初发布的是2019年的快报数，当年底国家统计局会发布上年GDP最终核实数。GDP修订也是一个国际惯例，如美国修订更加频繁，一年要修订四次，日本是三次。

对于第二阶段GDP核实数据的必要性，盛来运指出，是因为掌握了更多核算所需要的基础数据。所以最终的核实数据更准确、更客观，因为其占有的资料更全面。“对GDP数据进行一次最终核实，秉承的是实事求是的精神。”

