香港教育局：学校须确保展示字句或物件不危害国安

香港教育局向全港学校强调，国安事关重大，教师不可能当一般富争议的议题处理，教师须明确指出维护国家安全是国民责任，涉及国家安全的议题没有争辩或妥协空间，以及培养学生维护国家安全的责任感。

根据香港电台报道，香港教育发出的国家安全教育工作指引列明，教师一般会存档工作计划、选用及自订教材和学生成绩等，学校可要求存档学与教资源，年期不应少于两个学年，方便学校管理层或教育局有需要时查阅相应学习阶段的资料。

教育局指出，学校须确保校园范围内展示的字句或物件，没有涉及危害国安内容，也应禁止任何人携带违规物件回校；禁止校外人士进入校园范围作政治宣传活动；学校应注意是否有人在校舍附近作政治宣传活动或滋扰师生等。

指引还提到，如果学生出现严重违规行为，建议学校可以考虑不同方法审慎适时处理。例如在学校叫口号、拉人链、张贴有政治讯息的标语文宣或唱有政治讯息的歌曲，存有或展示怀疑与港独或宣扬表达仇恨和暴力的物品，发起或参与违规的校外活动，应立即劝止和解释情况、提醒学生、咨询警民关系主任等。如果情况严重或紧急，要立即报警。

中国人大常委谭耀宗受访表示，学校推行国家安全教育很重要，若有机会，他与基本法委员会副主任谭惠珠都乐意到学校做简介，希望帮助学生多些了解，可以从小对国家及香港安全有进一步认识。届时会用一些较通俗易懂，图文并茂地做介绍。