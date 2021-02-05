中国去年每四笔捐赠就有一笔捐给湖北

北京师范大学昨天（4日）发布《中国捐赠百杰榜（2020）》及《中国捐赠百杰榜十年回顾与展望》。报告称，2020年中国捐赠百杰榜上榜门槛为2000万元（400万新元），创十年新高，捐赠总额为307.66亿元；百杰捐赠中每四笔捐赠就有一笔捐给湖北；接收单位主要是慈善基金会。

据《新京报》报道，2020年百杰上榜人所在企业分布于全国23个省，地域分布系十年最广。上榜人数和捐赠金额较高的省份集中在东南沿海，值得关注的是，黑龙江省首次有捐赠人进入百杰名单。

捐赠资金流向全国27个省，也为十年最广。受赠笔数最多的省为湖北省，共接收了百杰榜所有282笔捐赠中的69笔，约占24%，超过北京市（53笔）、广东省（48笔）及福建省（25笔），且指向湖北的捐赠主要集中于2020年1月末至2月中旬，用以支持疫情防控。

报告显示，2020年百杰捐赠资金中，接收单位主要是慈善基金会，受赠金额总额（占82%）和受赠笔数（占39%）均位列第一，其次为各级慈善会和各级红十字会。2020年百杰捐赠中，有42笔共计9.75亿元善款捐赠给各级红十字会。

北京师范大学中国公益研究院院长王振耀指出，无论是红十字会还是基金会、慈善会，当社会捐赠尤其是紧迫用途的捐赠流入，对其机构治理及专业化程度都提出了新的、更高的要求。