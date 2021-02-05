考古发现中国最早男性牛脂美白化妆品

中国科学家团队最新完成的一项考古研究，对陕西一处春秋时期遗址男性贵族墓出土的微型铜罐内残留物进行综合分析，发现该残留物由牛脂作为基质混合一水碳酸钙颗粒，为美白化妆品。这是中国迄今最早的男性化妆品，也是中国已知最早的面脂，将中国先民制作美容面脂的历史提前1000多年。

据中新社报道，位于陕西省渭南市澄城县刘家洼的春秋芮国遗址一座男性贵族墓，2017年发掘出土一件微型铜罐，罐内保留的6克左右残留物遗存颇受瞩目。

中国科学院大学（国科大）人文学院考古学与人类学系杨益民教授课题组近期与陕西省考古研究院等合作，研究成果论文近日在国际专业期刊《科技考古》在线发表。

论文第一作者、国科大韩宾博士接受中新社记者专访时介绍说，该残留物包含有机成分和无机成分，分析结果显示，无机成分主要为一水碳酸钙，来源于淡水环境；有机成分为动物油脂，来源于反刍动物体脂，进一步研究推测为牛脂。研究结果表明，微型铜罐内的残留物由反刍动物体脂（牛脂）作为基质混合了一水碳酸钙颗粒，它是美白化妆品，也是目前发现的中国最早的男性化妆品。

韩宾称，刘家洼遗址出土化妆品制作所用的一水碳酸钙应为先秦原始道家或方士在洞穴中采集钟乳石时所得，这也成为中国先秦洞穴矿物用于化妆品的最早证据。而洞穴矿物资源的利用，则可能和道家“洞天福地”的洞穴崇拜以及洞穴矿物资源的利用相关。

动物脂肪作为基质生产药膏、化妆品等在《韩非子》《诗经》《山海经》等先秦文献中虽有记载，但描述简单，此前也没有考古实物验证。中国所知首次纪录面脂制作方法的古文献是南北朝时期《齐民要术》。

他说，此次刘家洼遗址以牛脂为基质的美容面脂发现，表明中国东周先民就已制作并使用以油脂为基质的美容面脂，这比《齐民要术》记载要早1000多年，也将中国制作面脂的历史提前了1000多年。