圭亚那外长与中国大陆使馆临时代办会面

圭亚那外长托德（Hugh Todd ）在设立“台湾办公室”的协定被终止后，在社交平台上公布他与中国大陆使馆临时代办陈锡来会面。

托德在新加坡时间今天（5日）凌晨于面簿上发布两人会面的照片，并提到两人讨论涉及共同利益和双方合作的课题。

托德不久前也与陈锡来会面。托德在新加坡时间昨天凌晨发布新闻稿，提到陈锡来证实，计划运往圭亚那的2万剂冠病疫苗已获得北京批准，预计最早3月发货，并说圭亚那将是38个将接收国药疫苗的国家之一。

台湾外交部昨天宣布，台湾与圭亚那经协商达成共识成立“台湾办公室”（Taiwan Office）。中国大陆外交部回应时说：“我们希望有关方面恪守一个中国原则，不与台方进行任何形式的官方交往，不互设任何官方性质机构，切实采取措施纠正错误，消除负面影响。”

圭亚那随后透过该国外交部官网发布新闻稿称，由于签署后的协定出现“沟通不良”（miscommunication）的情况，这项协定此后被终止。新闻稿提到，圭亚那继续遵守“一个中国”政策，与北京的外交关系保持不变，也尚未与台北建立任何外交关系。

台湾外交部对此在官网上发布新闻稿，提到在双方同意对外发布设处协定新闻后，圭亚那在不到24小时之内因北京“施压而片面宣布终止设处协定”。