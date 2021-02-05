中芯国际：受行业及制裁影响无法满足客户需求

中芯国际今天表示，公司无法满足客户对特定成熟技术的需求，已有几季时间运作满载。

根据路透社报道，中芯国际公布最新季度财报后，联合首席执行官赵海军在电话会议上发表上述评论。他还表示，公司营收增长仍将受到外部制裁影响。

中芯国际2020年第四季营收9.81亿美元（13.13亿新元），同比增长16.9%。但公司预估2021年营收增幅为个位数百分比的中高水准。

“如果没有这些影响，中芯国际原本可以维持去年的创纪录增长动能，”赵海军称。“虽然我们无法控制外部力量，我们将直面危机与变化打造新的可能性与机会。”

中国致力培养国内半导体生产能力，中芯国际扮演关键角色，但美国上届特朗普政府的制裁措施，阻止了美国企业为中芯国际供应产品。

赵海军补充说公司还在与供应商和美国政府谈，希望能够取得许可好让其采购设备以提振产量。

该公司目标是今年将12寸晶圆产能每月增加1万片、8寸晶圆产能每月增加4.5万片。

不过，赵海军说，由于设备采购前期时间预计较长，大多数设备无法在今年下半年前到位，因此这些扩产将不会对2021年营收贡献太多。

中芯国际也是全球半导体供应链中的重要角色。防疫封锁措施驱动了对笔电及手机等电子产品需求，使得半导体供应链目前压力山大。

赵海军说，中芯国际并没有感受到太多的车用芯片吃紧所造成的压力，但在其他领域方面，中芯国际一直面临很大压力。

