崔天凯：以建设性态度寻求中美合作最大公约数

中国驻美大使崔天凯昨天在华盛顿表示，很高兴看到中美两国地方明确按下“重启键”，并说当前中美关系处于关键阶段，“我们要着眼大局和长远，以建设性的态度寻求合作的最大公约数，重开对话，重启合作，重建互信，推动中美关系重回正轨”。

根据中国新闻网报道，崔天凯在中国安徽省与美国马里兰州政府举办结好40周年线上纪念活动启动仪式上作上述表示。

此次活动是2021年中美省州举办的首场结好纪念活动。崔天凯说，很高兴看到中美两国地方明确按下“重启键”，以实际行动开启中美友好合作的新篇章。

在谈及中美关系时，崔天凯表示，要坚持以协调、合作、稳定为基调的中美关系正确方向。今年是“乒乓外交”50周年，马里兰大学体育馆是当年“乒乓外交”的重要一站。半个世纪来，中美关系历经风雨，取得长足发展，为两国人民带来巨大福祉，中美合作办成了很多有利于两国和世界的大事和好事。

崔天凯指出，当前中美关系处于关键阶段，我们要着眼大局和长远，以建设性的态度寻求合作的最大公约数，重开对话，重启合作，重建互信，推动中美关系重回正轨，为世界和平、稳定与繁荣作出贡献。

崔天凯还说，中国将继续作为世界经济的重要引擎为美国和世界提供更多机遇。中方期待与美新政府和各地方在公共卫生、经济增长、气候变化等广泛领域开展务实合作，共同造福两国和世界人民。

安徽省与马里兰州1980年6月结好，是中美建交后缔结的第二对友好省州。冠病疫情发生以来，两省州曾互捐抗疫物资，并举办专家视频交流会共商抗疫对策。

崔天凯强调，要坚持中美人民友好的正确方向。国家关系归根结底是人民之间的关系，需要人民支持，最终也服务于人民。安徽黄山、马里兰州切萨皮克湾都是双方人民向往的名胜。相互往来是两国人民的共同心愿，我们要顺应民意，尽快扫除阻碍双方交往的障碍，多为彼此交流合作架桥铺路。

