马克龙：欧盟不应与美国联合起来对付中国

（早报讯）美国“政客”杂志网站欧洲版周四（4日）消息，法国总统马克龙当天在美国大西洋理事会举办的在线研讨会上表示，即使欧盟因共同价值观而与美国走得更近，也不应与美国联合起来对付中国。

马克龙警告说，联合对抗中国“极有可能”引发冲突，结果将适得其反。

中通社报道，马克龙认为，这种对抗中国的共同阵线，可能会促使北京降低其在应对气候变化等问题上的合作，幷加剧其在亚洲，包括南中国海的“侵略性”行为。

他表示，鉴于拜登政府重新加入世界卫生组织等多边框架，未来一段时间对中国领导人和中国来说都非常关键的。

马克龙也再次提议联合国安理会五个常任理事国召开一次会议。马克龙此前就曾试图促成在2020年召开这样的峰会。

作为第一个强调要与中国打交道的欧盟国家领导人，马克龙和其欧洲伙伴不认同特朗普政府咄咄逼人的对华立场，而是将中国视为“伙伴、竞争者和一位系统性的对手”。

马克龙表示，中国是气候变化问题上的“伙伴”，当特朗普政府退出巴黎气候协定时，中国仍留在其中。但同时，中国也是贸易和工业方面的竞争者、“印太地区”行为以及价值观和人权方面的系统性对手。

在技术问题上，马克龙重申了长期以来的立场，那就是“不100%依赖中国解决方案”的立场，决定不允许中国5G技术在法国的战略部门部署和使用。