赵少康吁让黎智英回家过年否则一国十制台人也不信

重回国民党的台湾媒体人赵少康今天（5日）呼吁北京与香港政府让壹传媒创办人黎智英回家过年，并担心如果香港“再这样搞下去”，不要说一国两制，就算是一国三制，就算是一国十制，台湾人也不会相信与接受。

据台湾《联合报》报道，赵少康受访时说，黎智英是台湾都认识的人，又不是江洋大盗，现在都还没开庭审判，续押羞辱黎就是羞辱人民言论自由与媒体。

赵少康提到，美国总统拜登上台后，美国政府对北京的态度有所改变，北京也应看清楚整个世界情势，并说他反对民众上街对抗，但对香港人民以民主方式取得发言权的议会政治，北京不该打压。他也称，香港能见度高，与西藏、新疆不同。

赵少康还说到，黎智英是全世界最有钱的千人之一，而他曾问黎智英，好好日子不过干嘛？黎智英回说，这是因为黎智英的母亲过世前曾告诉黎智英，“你是因为香港才有今天成就，要为香港民主奋斗”。

黎智英去年12月3日就涉嫌串谋欺诈罪出庭面控时，法庭原本下令将他还押至今年4月再讯，不准保释。他12月12日在《香港国安法》下被加控勾结外国或境外势力危害国家安全罪，仍不获准保释。

不过，香港高等法院法官李运腾12月23日准许黎智英保释，但设下多项条件，包括不得离开住所、不得在社交媒体发帖、不得发布文章与接受访问等。香港律政司随后向终审法院提出上诉。

香港终审法院在元旦前夕批准律政司的部分上诉许可申请以及临时扣留命令，黎智英必须再度暂时被还押，并在今年2月1日正式审理律政司的上诉案。