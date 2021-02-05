中国第四次披露成功进行陆基中段反导试验

中国国防部2月4日发布消息称，中国在境内进行了一次陆基终端反导拦截技术试验，这是中国官方第四次披露成功进行陆基中段反导试验。

据澎湃新闻报道，根据对公开资料的整理，官方曾披露了五次成功进行的反导试验，但2014年7月23日的反导试验未公开是否为中段反导。前三次中段反导试验进行时间分别是2010年1月11日、2013年1月27日和2018年2月6日。

2010年1月11日，中国在境内进行了首次陆基中段反导拦截技术试验。2013年1月27日，中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验——巧合的是，美国军方也在同日试射了“地基中段防御”导弹防御系统（GMD）拦截弹。

反导弹拦截技术按照拦截时机可分为三大类：一是助推段反导，指在来袭导弹的助推阶段进行拦截，一般是导弹起飞后的数分钟内；二是中段反导，即在弹道导弹的飞行中段，也就是在大气层外实施拦截的技术，中国此次陆基中段反导弹拦截技术即属于此类；三是末段反导，指在导弹弹道飞行最后阶段，即来袭导弹重返大气层后或进入俯冲阶段时进行拦截。

北京航天情报与信息研究所战略信息咨询中心主任吴勤介绍：“中段反导技术复杂程度是非常高的，也是非常难的。首先是在这一阶段导弹已经飞出大气层，高度高，距离远，飞行速度很快，速度往往在10几倍甚至20几倍声速以上，需要研制专门的拦截弹，这需要高性能的固体火箭发动机技术和制导技术，技术水平一般的国家很难搞定。”

由于没有空气，中段反导拦截弹主要采用动能杀伤战斗部，而不采用破片杀伤战斗部。吴勤指出，“中段反导这一阶段，导弹通常还会释放各种诱饵，因为没有大气层阻力，一些充气诱饵和真弹头信号在速度及信号特征上非常相似，拦截难度也非常高，是少数大国才能玩转的技术。”

既然中段反导技术非常复杂，为何中美俄三国还要研制这一技术呢？吴勤说：“这是因为在弹道导弹三个飞行阶段中，中段飞行时间比较长，拦截窗口时间长，可进行多次拦截，拦截附带损伤少等特点。”

2016年，中国首次公开了2010年、2013年两次反导试验的视频录像，并宣传了反导功臣陈德明的事迹。分析认为，官方宣传陈德明事迹一方面是说明这一技术比较成熟，可以自信地向外界公开相关信息，另一方面也是配合国家战略，展示大国地位。

2020年6月，美国发布了2.0版到底防御体系架构，强化发展洲际导弹拦截能力。美国到底防御局发布了“下一代拦截弹”的最终建议征询书，正式启动“下一代拦截弹”的研制工作。

目前，美国是拥有类型最多、数量最多中段反导系统的国家。陆基中段反导系统方面。命名为GMD系统从2004年开始部署，迄今为止，共在加利福尼亚州范登堡空军基地和阿拉斯加州格里利堡部署了44枚地基拦截弹（GBI）。2017年1月，美国政府发布了《导弹防御评估》报告，报告提到将为阿拉斯加格里利堡增加20枚GBI导弹，到2023年，美国将拥有64枚该型拦截弹。