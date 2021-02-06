王毅：全力推进中国特色大国外交

中国国务委员兼外长王毅周三（3日）在与常驻日内瓦代表团、驻意大利、阿联酋、埃塞俄比亚、阿塞拜疆、尼泊尔、所罗门群岛使馆视频连线时指出，外交人员应不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终牢记“国之大者”，以更加坚定的政治站位、更加自觉的使命担当，全力推进中国特色大国外交。

根据中国外交部网站消息，王毅在上述活动中向所有驻外同志及家属致以新春祝福和亲切慰问。

王毅指出，去年是极不平凡的一年，是中国外交迎难而上的一年。外交战线全体人员以元首外交为引领，以抗疫合作为主线，同步抗击冠病病毒和国际政治病毒，为捍卫国家主权、安全和发展利益，为维护全球稳定作出了应有贡献。

王毅说，去年也是外交战线党建工作卓有成效的一年。部党委领导广大党员干部，认真学习中国国家主席习近平系列重要讲话精神，提高政治站位，牢记使命担当，推动外交战线全面从严治党向纵深发展。

王毅对所有驻外人员过去一年的担当奉献表示诚挚敬意，对广大家属们的理解支持表示衷心感谢。

王毅说，外交战线取得的成绩离不开每一位驻外同志的辛勤付出和拼搏奋斗。同志们奋战在世界各个角落，面对各种困难，始终保持昂扬斗志和乐观精神，舍小家为大家，坚守岗位，履职尽责，经受住了特殊考验，完成了任务。当前疫情还在蔓延，一定要再接再厉，毫不松懈，继续做好团结抗疫工作，挺过艰难的冬天，迎来光明的春天和灿烂的未来。

王毅指出，今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。我们将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。外交战线使命光荣，任务艰巨。我们要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终牢记“国之大者”，以更加坚定的政治站位、更加自觉的使命担当，全力推进中国特色大国外交，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

王毅在交流中听取各馆工作介绍，了解驻在国疫情和安全形势，调研华侨华人、中资企业员工、留学生工作生活情况，他要求驻外使领馆不辱使命，不负众望，为保护好每一位同胞的生命安全、身体健康付出最大的努力。

