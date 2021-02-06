美国务院：鼓励圭亚那与台湾继续建立坚强伙伴关系

圭亚那前天（4日）以“信守一个中国政策、维持与北京邦交”为由，宣布终止设立台湾办公室的协议。一名美国国务院发言人对此表示，对台支持坚若磐石，鼓励更多国家强化与台湾的非官方关系，也鼓励圭亚那与台湾继续建立坚强伙伴关系。

根据联合新闻网报道，圭亚那和台湾上月11日签署设处协议，在圭亚那设立台湾办公室（Taiwan Office），并于15日展开初期运作。台湾外交部前天公布这项讯息，美国国务院西半球事务代理助理国务卿锺茱莉（Julie J. Chung）推文对此表示欢迎，并指台湾在圭亚那设立办公室，能增强双边日益紧密的关系，也能促进区域安全、民主价值与繁荣。

然而圭亚那外交部在事发不到24小时内就发布声明，片面宣布终止协议。

美国一名国务院发言人昨天对此以电子邮件回应此事表示，美国鼓励圭亚那与台湾持续建立坚强伙伴关系。

该发言人表示，美国对台支持坚若磐石，基于相互尊重且透明，共同促进安全、民主价值与繁荣的伙伴关系，台湾是有益于世界的友人。

该发言人说，“美国鼓励更多国家强化与台湾的非官方关系”，台湾是民主领头羊、蓬勃发展的经济伙伴、科技重镇，也是开放社会能有效控制冠病病毒的明证。

该发言人还表示，美国期待与台湾在区域紧密合作，强化民主和经济发展。