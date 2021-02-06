中星9A卫星因推进剂耗尽或无法正常工作

中国卫通集团股份有限公司目前用于广播电视直播业务、为中星9号进行业务备份的中星9A卫星已进入寿命末期，截至去年12月31日，中星9A卫星账面价值为未经审计数据的4559万元（人民币，940万新元）。依据中星9A卫星数据判断，该卫星推进剂耗尽，公司将根据中星9A卫星最终的实际使用寿命情况，对其资产价值重新核定，后续将按照企业会计准则进行会计处理，对中星9A卫星计提资产减值损失及时予以披露。

根据观察者网报道，中国卫通集团股份有限公司昨天发布公告称，中星9A卫星上述情况将不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将加快推进中星9A接替星项目中星9B卫星的有关建设工作，充实广播电视直播卫星资源和业务能力。

中国卫通集团股份有限公司主营业务为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务，目前运营管理15颗在轨卫星。

中星9A卫星于2017年6月发射，2017年9月在轨交付，主要用于中星9号卫星的业务备份。中星9A发射时因火箭原因未能到达指定位置，卫星通过自身发动机使用燃料经多次变轨完成定点，卫星在轨寿命减少，在轨交付时估算使用寿命约4.04年。

近日，中国卫通在正常执行中星9A卫星位保操作期间，依据卫星数据判断，中星9A卫星推进剂耗尽。经专家组评估研判，主要原因是中星9A卫星发射后，卫星定点过程中，远地点发动机多次变轨超过标称变轨时间使用，对剩余推进剂估算值造成影响。目前推进剂耗尽，卫星将无法保证正常工作。

中国卫通称，目前，中国卫通使用中星9号和中星9A卫星共同提供广播电视直播服务。中星9号卫星在轨正常运行开展业务，中星9A卫星转发器使用量较少。公司后续将统筹卫星资源，保障广播电视直播业务的运营。中星9A卫星上述情况将不会对公司日常经营产生重大不利影响。

中国卫通在2019年已启动中星9A接替星项目中星9B卫星的研制工作，原计划中星9B卫星于今年下半年发射，后续公司将加快推进中星9B卫星项目有关建设工作，充实广播电视直播卫星资源和业务能力。