消息：TikTok正寻找都柏林新总部落脚点

据知情人士透露，字节跳动旗下的TikTok据称为都柏林的新总部确定了五个可能的地点，总共可容纳约2000名员工。

根据彭博社报道，这名不愿透露姓名的人士表示，这家中资公司初步寻找大约20万平方英尺的空间。该知情人士还说，TikTok计划在今年年底前将员工转移到新地点，具体时间或视疫情发展决定。

爱尔兰副总理利奥瓦拉德卡(Leo Varadkar)上月表示，他最近会见了TikTok的代表，该公司仍热切盼望将总部设在都柏林。正在考虑的地点包括位于该市金融中心的新建成的北码头综合体，以及赫斯顿南区开发项目。同时也在评估南码头区的Sorting Office。

上述知情人士还说，其他两个正在考虑中的楼盘目前已被占用，但这些租户正准备离开。

如果TikTok租赁的计划得以实施，将对都柏林的办公市场带来提振，该市场在去年的冠病大流行期间陷入困境。谷歌曾计划拿下Sorting Office，但在9月份放弃了这笔交易。

知情人士说，TikTok希望在都柏林的办公空间最终能容纳多达5000名员工。如果进展顺利，此次租赁将是第一阶段。

该公司发言人未能立即置评。

近年来，都柏林已经成为吸引科技公司的一块磁铁。谷歌和面簿的欧洲总部都设在此地，推特和微软等众多其他公司也在这里有大量业务。