新华社评圭亚那终止协议： 民进党实力不够还一再挑衅

针对圭亚那终止设“台湾办公室”协议，中国官媒新华社今天发文呛民进党，“实力不够却偏偏一再挑衅闹事，被打脸也是自找的”。

新华社在文章中说，民进党当局在中国“小年”这天宣布在南美洲国家圭亚那设立了“台湾办公室”，岛内绿色媒体欢天喜地高呼“外交新突破”。不料24小时不到即遭“打脸”，圭亚那宣布“协议终止”，重申坚持一个中国原则。

文章形容，台湾当局领导人气急败坏指责大陆“打压”，国台办发言人则回应“立即停止任何谋‘独’行径”。

文章指出，自从民进党2016年上台以来，类似场景已多次出现，先后有七个台湾所谓的“邦交国”弃台而去，台湾在世卫大会等国际场合闹场碰瓷儿屡屡铩羽而归。每一次，民进党从上到下都口径一致指责大陆“打压”，却从来不去反省在国际上到处碰壁究竟原因何在。

文章强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对台湾地区同中国建交国发展任何形式的官方关系，或设立任何官方机构。这个立场始终如一，从未改变。台湾当局明知不可为而为之，自取其辱是必然的结果。

文章指出，台湾当局领导人号称是处理两岸事务的“专才”，不会不知道逆势操作改变不了国际社会对一个中国的普遍共识，任何以“台独”为目标的陈仓暗度必会招致大陆坚决回击，反问对方为何一次又一次撞了南墙不回头？

文章分析道，这是由于一来民进党当局过往孤注一掷升高对大陆的敌意，严重破坏了两岸关系，如今骑虎难下；二来民进党对国际局势和中美关系出现严重战略误判，不知如何改弦更张；三来政绩乏善可陈遭到岛内各界严厉批评，只能靠煽动民粹维持政治生命。

文章说，炒作“外交突破”，喊爽容易收场难。民进党对大陆恶语相向，却不知让台湾收获了什么。“实力不够却偏偏一再挑衅闹事，被打脸也是自找的” ，文章还呼吁民进党吃一堑就要长一智，放下“台独”的执念。

