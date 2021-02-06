贵州中小学劳动教育必修课每周不少于一课时

贵州省委办公厅、省人民政府办公厅近日印发文件通知，对大中小学劳动教育提出要求，其中规定中小学一至二年级家庭劳动实践每周不少于两小时，其他年级不少于三小时。

根据贵州日报天眼新闻报道，通知指出，为全面加强大中小学劳动教育，贵州将在课程教学中融入劳动教育，在校内活动中嵌入劳动教育，在学校日常运行中渗透劳动教育，在家庭生活中强化劳动教育，在社会实践中拓展劳动教育。

除了上述规定，通知还要求中小学劳动教育必修课每周不少于一课时，职业院校专题劳动教育必修课不少于16学时，本科阶段不少于32学时；小学高年级以上校外劳动每学年不少于一次，高校结合专业实习实践开展校外劳动每学期不少于一次等。

小学、初中、高中每个学段都需要安排一定时间的农业生产、工业体验、商业和服务业实习等劳动实践。中小学每学年设立“千村万户”劳动实践月或劳动体验周，让学生利用寒暑假走进田间地头与农民一起劳动。

贵州省教育厅相关负责人介绍，初中学生每学年要在教师的指导下完成至少两份较完整的考察探究方面的成果或劳动技术作品，完成至少两次社会服务和两种职业体验活动，积极进行家务劳动和公益劳动。

高中三年期间，学生须参加至少一次志愿服务，并有完整的活动成果报告（或记录），选择至少一门专题教育内容，纳入综合素质评价。普通高校学生必须完成至少两次社会劳动教育活动。职业院校学生跟岗实习和顶岗实习的考核结果计入学生学业成绩。

