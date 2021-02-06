布林肯与杨洁篪通话称继续捍卫新疆等人权

美国国务卿布林肯与中共政治局委员、中央外事办公室主任杨洁篪通电话时强调，美国将继续捍卫包括新疆、西藏与香港在内的人权和民主价值。杨洁篪则在通话中说，涉港、涉疆、涉藏等事务均为中国内政，不容任何外部势力干涉。

综合路透社和法新社报道，美国国务院在一份声明中说，布林肯昨天重申，华盛顿将会与盟友及伙伴捍卫共同价值和利益，他要求中国为威胁包括台海在内的印太地区稳定，并损害基于规则的国际体系行为负责。

声明还指布林肯向杨洁篪强调，美国将继续捍卫包括新疆、西藏与香港在内的人权和民主价值，并敦促中国与国际社会一起，谴责缅甸的军事政变。

布林肯在推特上就他与杨洁篪的通话指出：“我明确表示，美国将捍卫自己的国家利益，支持自己的民主价值观，并追究北京方面滥用国际体系的责任”。

另据中国外交部网站消息，杨洁篪在上述通话中表示，当前中美关系正处在关键时刻。中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中方敦促美方纠正一段时期以来的错误，同中方一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。

杨洁篪强调，台湾问题是两国关系中最重要最敏感的核心问题，同时涉港、涉疆、涉藏等事务均为中国内政，不容任何外部势力干涉。中方将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。

杨洁篪还说，中美双方应该相互尊重彼此核心利益和各自选择的政治制度与发展道路，各自办好自己国家的事。世界各国应当维护的是以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际关系基本准则，这是国际社会的共识，而不是少数国家所谓的以规则为基础的国际秩序。

杨洁篪敦促美方为亚太地区和平稳定发挥建设性作用，重申中方对当前缅甸局势的立场，强调国际社会应当为缅甸问题妥善解决营造良好外部环境。

布林肯上月出席参议院国务卿提名听证会时称，特朗普政府“对中国采取更强硬的方针是正确的”。

布林肯还同意特朗普领导下的国务院对北京在新疆进行种族灭绝的指控。

杨洁篪周二（2日）在同美中关系全国委员会举行视频对话时，呼吁中美关系重回健康稳定发展的“正确轨道”，重申中国愿同美国共同努力，推动中美关系沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的轨道向前发展。