央视评“困难户家中摆茅台调查”：家庭确实困难就有权获得帮扶

针对青岛市城阳区棘洪滩街道公号发布的一篇有关领导春节走访困难户文章引发质疑，央视新闻发评论文章称，只要家庭条件确实困难，他们就有获得帮扶的权利。而社区开展送温暖活动，则要做好摸底和细化的工作，把关注更多放到贫困家庭、存在困难比较多的家庭。

文章指出，本来是一则“送温暖”的新闻，却因配图中走访人家里摆放的几瓶高档酒和茶叶，引发网民质疑。

在两次回应仍难消质疑声的背景下，城阳区纪委监委与区民政局昨天成立联合调查组介入调查。城阳区随后公布调查情况，表明涉事居民杜某某不是建档立卡贫困户，不是低保对象，不是特困供养人员，是街道确定的春节送温暖临时走访慰问对象；还通报了老人家的家庭情况。而茅台和五粮液是于某某从亲戚家宴会上带回的空瓶；冻顶乌龙茶叶手提袋，也系其亲戚到家中探望时携带，现内装闲置杂物。

文章说，此事之所以引发舆论广泛关注，直接原因是“困难户”跟“家中摆茅台酒瓶”的反差太大。尽管当地街道办起初也做了澄清，但仍难消弭质疑。

对街道办一方和公众来说，事件关键在于，涉事家庭究竟是不是困难户？

当地最终公布的详实通报：78岁的于某某长年照料81岁瘫痪在床的老伴杜某某，夫妻两人每月糖尿病、抗血栓等药品开销1500元（人民币，下同，300新元）左右；收入来源主要为两人每月共约1770元的养老保险；因社区旧村改造，两位老人暂时住在女儿家。文章说，这些细化的数据，给人们看待这一事件提供了更为清晰的事实依据。

文章分析说，很多人用低保户认定标准来评判慰问合理性，应该看到，困难户包括低保户，但其涵盖面更广。现实中，慰问家有病号、因病致困的非低保户家庭的也常见。认为不是低保户就不能被慰问，可能从一开始就立偏了靶子。

文章强调，在这方面，社会理应形成理性认知：只要家庭条件确实困难，他们就有获得帮扶的权利。而社区开展送温暖活动，则要做好摸底和细化的工作，把关注更多放到贫困家庭、存在困难比较多的家庭，也要关注老人、孩子、病患等需要更多照顾的群体，要经得起监督与质疑，把温暖真正送到人心里。

文章最后说，“困难户家里摆茅台酒瓶”，“茅台酒瓶”不是问题关键，质疑“家里摆茅台酒瓶”的实质是质疑“困难户”资格。只要“困难户”身份真实，就翻不了车。

