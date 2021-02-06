王毅：中国支持印尼建设东南亚疫苗生产中心

中国国务委员兼外长王毅昨天同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话时表示，印尼总统佐科接种中国疫苗体现了对中国的信任。中方高度重视印尼疫苗需求，支持印尼建设东南亚疫苗生产中心。

根据新华社报道，王毅强调，中国愿继续与印尼深化疫苗合作，为印尼国内抗疫提供助力。

他还指出，双方要加快推进海上合作，早日举行新一轮海上合作委员会和技术委员会会议，充分发挥专项基金作用。两国应尽早成立贸易工作组，扩大双边贸易规模。双方要加快推进雅万高铁项目，确保按计划建成通车。

卢胡特表示，印尼政府和人民感谢中方及时提供疫苗支持，希继续学习借鉴中国疫情防控经验，同中方推进抗疫合作。印尼期待中方扩大对印尼投资，愿同中方加强贸易、海上、体育等领域交流合作，加快共建“一带一路”，推动雅万高铁、“两国双园”等重大项目不断取得新进展。印尼和中国17亿人民携手并进，世界将变得更加美好。

印尼总统佐科今年1月在总统府打了第一针冠病疫苗，这针疫苗是来自中国科兴生物制药公司的产品。印尼从1月13日起开始大规模疫苗接种。印尼卫生部长布迪·古纳迪·萨迪金（Budi Gunadi Sadikin）称，疫苗接种计划将从雅加达开始，印尼总统佐科成为接种第一人。