林郑：香港是欧洲公司进入大陆市场的最佳门户

香港特区行政长官林郑月娥昨天通过视频与超过700位来自欧洲大陆不同地方的企业家和商界人士对谈，她指出，优越的地理位置及“一国两制”下的独特优势,令香港成为欧洲公司进入庞大中国内地市场，特别是粤港澳大湾区的最佳门户。

据香港特区政府新闻处消息，林郑月娥在此次对谈中表示，中国大陆是唯一在去年取得经济正增长的主要经济体，而在新的“双循环”经济发展模式及“十四五”规划下，前景乐观；随着香港继续融入国家发展大局，香港以至在香港投资的欧洲企业享有无限机遇。

她强调，中国大陆和香港均十分重视高质量及可持续发展，并已订下进取的碳中和目标。她说，欧洲企业在绿色科技和有关领域的经验领先全球，邀请它们把握中国大陆和香港向绿色和可持续发展方面推进所带来的商机。她也提及香港会善用其作为国际金融中心的优势，继续推动绿色金融发展。

林郑与特区政府其他官员在会上回应了与会者就多个方面的提问，议题包括香港国安法、防控疫情的策略、香港与深圳在创科方面的合作，以及粤港澳大湾区的商机展望。

林郑在回应有关香港国安法的提问时强调，全国人民代表大会制定和实施在香港特别行政区维护国家安全的法律，完全合理、合法，外国政府不应干预。她向与会者表示，香港市民的权利和自由受宪制保障，将继续得到充分维护。此外，自香港国安法实施以来，香港已恢复稳定，并继续是世界上最安全的城市之一。

