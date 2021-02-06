中国实施海警法后首派公务船至钓鱼岛附近海域

日本第11管区海上保安总部（那霸）今天表示，两艘中国海警局船只早晨4点45分左右起驶入了尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近的日本领海。这是中国允许海警局使用武器的《海警法》本月1日施行后，中国公务船首次进入尖阁附近领海。

根据共同社报道，鉴于中国海警船驶入该海域，日本政府今天把首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室，负责收集和分析情报。

据第11管区海保总部透露，两艘日本渔船在尖阁诸岛附近的领海航行，每艘船上有三人。早晨4点52分左右在南小岛以南约22公里的海上，海警船把船头朝向渔船，做出了试图接近的动作，因此海保在周围部署巡逻船，确保渔船的安全，还向海警船发出警告，要求其离开领海。这是今年以来，中国船第四天进入日本领海。

另有两艘海警船在领海外的毗连区航行，其中一艘搭载了类似机关炮的装置。

日中两国政府周三（3日）以视频会议方式举行了工作人员商谈海洋问题的“海洋事务高级别磋商”，日方就中国《海警法》传达关切称“不能以违反国际法的形式适用”。中国外交部周四发布消息称，中方在海洋磋商中主张该法“完全符合国际法和国际惯例”。

日本方面称，去年一年中，共有333天在尖阁附近的毗连区发现了中国公务船，创历史新高。

