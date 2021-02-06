罢捷案投票热度高 投票率已突破三成

无党籍高雄市议员黄捷罢免案今天（6日）投票，结果预计傍晚6点半前出炉，罢免门槛为7万2892票以上、且须多于不同意票，粗估至下午2点投票率已突破三成。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，罢免案于去年1月25日由部分韩粉发起连署、欲罢免当时仍属时代力量党员的高雄市议员黄捷，罢韩过后连署进度才有进展，陆续通过第一、第二阶段，去年12月18日罢免案成立，今天投票。

高雄市选委会说明，这是高雄地方自治史上第一次市议员罢免投票，凤山区共有29万1566位选民，其中有效同意票数需多过不同意票，且同意罢免数须达选举人总数四分之一以上、即7万2892票以上，罢免才算过关。

地方人士粗估，到今天下午2点投票已突破三成，全日投票率有机会上看四成甚至更多，因凤山属于市中心，预估下午4点开票后、最快5点就会有初步结果。

民进党凤山议员陈慧文说，她上午9点多去投票，当时虽没大排长龙，但投票情况算踊跃，她预估投票率一定破四成，上看五成。

国民党凤山议员刘德林说，国民党主席江启臣、表态选主席的赵少康同框现声催票，向蓝军和韩粉射出穿云箭，能提高泛蓝支持者投票动能，他也预估罢捷投票率会破四成。

去年6月6日的罢免韩国瑜投票率42.14%，今年1月16日的罢免王浩宇投票率近28%，蓝绿高度动员，双方正面交战，民进党高雄市党部主委赵天麟预言，这一战可能冲出民代罢免投票率新高。