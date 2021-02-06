云南父子因“游手好闲”被列黑名单 村委会道歉

中国云南省一对父子因“游手好闲”被村委会列入“黑名单”曝光，被曝光的村民觉得自己委屈，也有网民质疑村委会公权滥用，当地村委会已作出澄清并道歉。

据红星新闻报道，云南省镇雄县杉树乡海子村村民周仔松、周顺宝的名字，出现在该村“不文明行为曝光”通报中。通报称，沙子湾组周远祥户，家庭人口四人，户主周远祥与配偶陈贵秀均已无劳力，之子周仔松、之孙周顺宝均为普通劳力，平时游手好闲。

通报还说，村组干部、驻村工作队、帮扶干部多次动员，但二人总以疫情为借口消极怠慢，不愿外出务工，因此决定将二人列入村“黑名单”曝光。

被曝光的周仔松说，去年8月，他从浙江打工回来送父亲去医院，才知道自己和儿子被村委会列入“黑名单”。

周仔松说，他是家中独子，且和前妻离婚，“因我父亲生病，我出去了，我儿子周顺宝不得不留在家里。”针对“黑名单”，他曾向村干部进行过解释，但未得到合理答复。

周仔松曾通过微博反映情况，相关截图显示，去年8月13日，周仔松曾实名发微博称，2020年因父亲身体不好没有外出务工，就被列入了“黑名单”，“感觉人生真的好难，出去了我背着不孝之子的罪名，不出去被说是游手好闲之人。”

海子村民委员会本月2日就“黑名单”事件作出道歉。一份未盖公章的书面材料显示，道歉书中提到，经核查周仔松是因照顾生病老人才没有外出，并非游手好闲，列入村级“黑名单”核查不准，表述有误，予以澄清并向周仔松道歉。

海子村民委员会党总支书记周昌林证实了上述道歉书的真实性并解释说，当时曝光的本意是激发他们的内生动力。“黑名单”并不是对周仔松采取的“行政措施”，“实际上我们有‘红榜’也有‘黑榜’，都是为了激励村民靠双手勤劳致富。”

周昌林说，道歉信是在双方多次协商、沟通后作出的，作为一个最小的基层自治组织，有错误难免，但错误出了就应纠正，也希望媒体宽容理解。