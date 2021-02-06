人民日报：西方“资深代理人”黎智英的命运早已写定

针对香港壹传媒创始人黎智英保释上诉案日前在香港终审法院开庭审理，人民日报发评论文章批评黎智英作为美西方势力的“资深代理人”，长期与境外敌对势力沆瀣一气。极力鼓吹极端个人主义，公然宣扬“违法达义”，一次次将香港拖入“黑暴”“揽炒”深渊。

评论文章指出，作为“叛国乱港四人帮”之首，黎智英可谓臭名昭著。近年来，他极尽“揽炒”之能事，不遗余力地搞乱香港，包括“占中”、“修例风波”、煽暴纵暴、“初选”等。

文章说，他所创办的壹传媒、控制的《苹果日报》早已彻底烂透，成为“播毒机器”：长期通过无中生有误导公众制造恐慌，彻底将新闻真实抛之脑后；煽动暴力、美化暴徒、抹黑港警更是其看家本领，公然将最基本的新闻职业操守踩在脚下！

文章还嘲讽黎智英为向“洋主子”递上投名状，不仅直言不讳地宣示“为美国而战”，将自己划归美国麾下，更恬不知耻向“洋主子”摇尾乞怜，急不可耐地将全体香港市民的安危福祉作为筹码，翘首期盼美西方出手制裁中国。

黎智英本人也“求仁得仁”，因卖国卖港的“丰功伟绩”而“年度风云人物”“民主自由斗士”称号加身，并以此为幌子再次蒙骗了一些香港民众。



文章分析说，美西方反华势力处心积虑、费尽心机，不过是把香港作为反中的前沿阵地和桥头堡，通过干涉、搞乱香港来牵制中国的发展。自视甚高并执着自我拔高的黎智英之流，不过是美西方精心培植的“棋子”，助其插手香港事务的“工具人”。

文章强调，事实一再证明，卖国求荣就是自掘坟墓，以身试法终将自食其果。穷途末路的黎智英已经失去民心，而一旦彻底失去利用价值，成为随用随弃的“弃子”只是早晚的事，为“洋主子”卖力卖命的黎智英该醒醒了。从昔日“风光无限”，到而今官司缠身、深陷牢狱之灾，黎智英的命运，早已在预料中。