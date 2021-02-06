中国网民纪念李文亮逝世一周年

明天（2月7日）是中国官方宣布武汉眼科医生、疫情吹哨人之一李文亮去世一周年的日子，今天有大批中国网民发起悼念。

在中国社交网站微博上，“纪念李文亮逝世一周年”相关主题帖文的浏览量超过9000万，讨论次数超过一万。多名网民到李文亮个人微博留言，形容他是“一个平凡的英雄”、“人民不会忘记他”及“希望他的家人一切都好”等。

另据香港电台报道，曾到医院了解李文亮抢救过程的一名中国记者，在另一社交平台微信撰文悼念，指官方宣布李文亮于去年2月7日凌晨近3时去世，但透过现场所见所闻，以及从多个渠道确认，李文亮是在6日晚上已经去世。

曾经联署要求当局促进言论自由的北京大学法学院教授张千帆，在微信发文指今日是纪念言论自由日一周年。

享年34岁的李文亮在2019年年底在微信群中转发、发布“华南水果海鲜市场确诊了七例SARS（沙斯）”“在我们医院后湖院区急诊科隔离”等信息，被视为是最早发出预警的八人之一，但随后被武汉警方指造谣，他也因而签下训诫书。

武汉市公安局在中国国家监委调查组去年3月19日督促公安机关撤销训诫书后，宣布做出撤销决定，并就此错误向李文亮家属道歉，但李文亮本人因感染冠病已于2月离世，此事在中国舆论引起强烈反响。