汉语统编三教材 内蒙今秋全使用

内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅近日印发《全区民族语言授课学校推行使用三科统编教材全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施方案》，从今年秋季学期起，全区民族语言授课学校的部分班级，将全部使用统编《道德与法治》、《语文》、《历史》教材，并使用中国通用语言文字即汉语教学。

据《星岛日报》报道，去年秋季学期起，内蒙古全区民族语言授课学校的小学一年级和初中一年级，已开始使用《语文》统编教材。今年将进一步扩展至小学二年级及初中二年级，并新增《道德与法治》和《历史》教材。

《内蒙古日报》发表评论文章指出，教材建设是育人育才的重要依托，从根本上讲，建立什么样的教材体系、核心教材传授什么内容、倡导什么价值，实质上是国家意志的体现，是国家事权。

“此次在我区（内蒙古自治区）的民族语言授课学校推行使用三科统编教材，就是贯彻落实教材建设国家事权的重大举措。各地各部门要站在讲政治的高度，充分认识推行使用国家统编教材是党和国家对民族地区的关怀。”

内蒙古自治区教育厅去年8月26日宣布，当地以蒙语授课的小学一年级和初中一年级语文课自秋季开学起使用国家统编教材，其政治课和历史课也将使用统编教材并改用汉语授课。这项新政在当地引发了10年来最大规模的罢课和示威行动，因为许多蒙古族家长担忧母语地位，也认为将影响孩子身份认同。

内蒙自治区政府的秘书长和教育厅长事后陆续遭免职，有分析认为他们是为这起风波下台负责。