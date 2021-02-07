张剡升任成都市政协主席

张剡昨天在中国全国政协第十五届成都市委员会第四次会议上，当选为成都市政协主席。

《新京报》旗下微信公号“政事儿”指出，张剡原任四川省政府秘书长，此前已任成都市政协党组书记。

今年58岁的张剡，1981年7月从温江地区农业机械化学校机械制造专业毕业后，在广汉县政府工作，10年后转任共青团，在四川省共青团工作了12年，历任共青团德阳市委青工部部长、共青团四川省委青农部主任干事、青农部副部长、统战联络部副部长、省青联秘书长等职。

2001年4月，39岁的张剡出任共青团四川省委纪检组长，2003年11月任遂宁市委常委、组织部部长。

2005年1月，张剡开始担任遂宁市委副书记，并兼任遂宁市纪委书记。2006年12月，44岁的张剡由遂宁调任攀枝花市，任市委副书记，后任代市长、市长。

报道称，张剡当选为攀枝花市市长时曾表态说，“将始终坚持发展至上，做一个靠实绩说话的市长；始终坚持民生为本，做一个让人民满意的市长；始终坚持清正廉洁，做一个经得起考验的市长”。

2017年5月，张剡当选为四川省纪委副书记，后任四川省纪委常务副书记、省监委副主任。2019年3月，他任四川省政府秘书长至此番履新成都市政协主席，升副部级。



