张建宗：国安法震慑下 鼓吹“港独”行为大大减少

自《香港国安法》去年6月30日实施后，2020年下半年香港的公共秩序较2019年反修例事件以来明显改善。《香港国安法》产生了震慑作用，扭转了社会严重暴力的乱局，鼓吹“港独”的行为大大减少，将危害国家安全及暴力行为的风险大大减低。

香港政务司司长张建宗今天（2月7日）在政府博客上，作出上述表示。

他强调，《香港国安法》的目的是防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，其中学校在“防范”方面担当非常重要的角色。香港教育局上周四（4日）向全港学校发出通告，就维护国家安全提供学校行政及教育指引，并公布国家安全教育在学校课程的推行模式及相关的学与教资源，协助学校落实相关措施，以维护安全有序的校园学习环境，以及推展国家安全教育。

此外，教育局上周二（2日）向香港各中学发出通函，就优化高中四个核心科目的课程和评估提出建议，改革科目包括多年来争议不断的通识教育科。

张建宗指出，新课程会让所有学生了解中国的发展、《宪法》和《基本法》及法治，加深他们的国民身份认同和公民责任感，以及对当代跨领域课题的认识，从而让他们联系不同学科的知识和技能；至于学生前往大陆考察是新课程其中一环，配合香港教育的课程宗旨，让他们设身处地认识国情和国家发展。

张建宗最后说，世界在变，香港也在变，过去一年是香港极不平凡的一年，也是竭力抗疫和治安恢复稳定的一年。“我完全认同中央人民政府驻香港特別行政区联络办公室主任骆惠宁前天（2月5日）于新春‘云酒会’上的重要讲话，以及提出的四个重要判断。”

香港中联办主任骆惠宁前天在酒会上形容，去年香港订立《香港国安法》是“由乱及治”的重大转折。他认为，坚持“爱国者治港”，落实中央全面管治权，香港才会繁荣稳定。

骆惠宁并对香港有“四个判断”：一是“一国两制”的方针不会变，且“一国”底线会更牢、“两制”活力会更大；二是宪法、基本法赋予的各项权利不会变；三是大家习惯的生活方式不会变；四是自由市场优势和面向世界的格局不会变。

他说：“坚持‘爱国者治港’，坚守‘一国’原则，严格按照宪法和基本法办事，维护宪制秩序，落实中央全面管治权，香港这个家才能繁荣稳定、长治久安。”