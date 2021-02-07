丰田在中国月销量创新高

丰田前天（5日）发布数据称，1月在中国的新车销量同比增长30.4%，增至18万9500辆。销量连续10个月高于上年，并且创出单月销量的历史新高。日产汽车1月也增长23.8%，达到14万6245辆，保持强劲势头。不过，由于全球性的半导体短缺，今后的生产和销售有可能受到影响。

据日经中文网报道，从丰田的1月销量来看，高档车品牌“雷克萨斯”增长86.4%，增至2万4300辆，“卡罗拉”和“雷凌”等主力车型的销量也高于上年同月。

此外，日产的1月销量连续五个月增长，增长率也高于截至2020年12月的几个月；乘用车销量增长22.5%，达到12万4077辆，商用车增长50.0%，达到2万606辆。

本田也增长4.8%，达到15万7457辆，连续七个月增长，但增长率较此前有所放缓。

报道指出，在全球范围内半导体持续短缺的背景下，日本各车企在华业务受到的影响目前尚较为有限。不过，本田自2020年12月起在中国工厂调整生产，丰田也在1月中旬暂停了广州工厂的部分生产线。

本田表示，“力争通过更换生产车型和调整排班来把影响控制在最低限度”；丰田则表示“对1月销量的影响并不明显”。

报道引述一家大型日系车企的高管说，“中国是有望增长的市场，比其他地区优先安排零部件”，但如果半导体短缺的局面长期持续，其影响将难以预料。