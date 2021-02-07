陈其迈盼高雄尽快恢复平静

台湾高雄市无党籍市议员黄捷罢免案昨天落幕，黄捷成功保住议员资格。高雄市长陈其迈发表声明表示尊重，也盼高雄尽快恢复平静，“大家齐心携手一起努力”。

黄捷罢免案昨天下午揭晓，高雄市选举委员会公布结果，不同意有6万5258票，占54.09%，同意罢免的有5万5394票，占45.91%，未达7万2892票同意罢免门槛。

有分析指出，同意罢免黄捷的5万5394票，不仅远高于黄捷2018年当选获得的1万8420票，黄捷所属的凤山地区政治生态绿大于蓝，陈其迈去年补选于此区拿到8万2698票，国民党市长候选人李眉蓁获3万3561票，故罢捷人士虽败犹荣。昨天投票率41.4%，与去年罢免高雄前市长韩国瑜时相近。

据《联合报》报道，陈其迈表示，对凤山的市民实践公民权的结果表示尊重。他并说，此次的结果也显示出凤山市民认同黄捷的问政表现，希望在昨天过后，高雄能尽快恢复平静。

黄捷过去代表亲绿的时代力量参选，因质询韩国瑜翻白眼爆红，后来因人头党员争议退出时代力量。凤山地区民众不满黄捷任内只有反对韩国瑜却无建树，尤其在高雄市议会表决含有莱克多巴胺猪肉零检出时落跑，未替民众食安把关，民众刘辰芳等人之后发起罢免黄捷行动。