冲刺“新式茶饮第一股”？喜茶否认

新式茶饮第一股的争抢更加白热化。有消息称，喜茶将于3月向港交所递交招股说明书，一时间市场关注热度直线上升，而随后喜茶的公关立刻通过媒体进行否认，并表示目前公司没有任何上市计划及动作，也没有任何融资事项在推进中。

据《证券时报》2月4日报道，本周外媒也传出奈雪的茶计划在今年第一季度提交在港上市申请，虽然迅速也被澄清不予置评，但其实在香港市场，关于新式茶饮的上市预热早已经开始。

在散户投资者眼中，不管是什么时间表，上半年重点打新这两个新股已经是板上钉钉。加上今日快手中签结果出来暗盘飙涨接近200%，中一手就有近3万港币的赚钱效应，积极准备子弹迎接新式茶饮第一股的大肉签，已经成为市场的共识。

从2020年开始，就不断有奈雪的茶和喜茶，相继传出新融资和IPO的消息，究竟是去香港还是去美国市场上的声音也不断，但在瑞幸咖啡事件之后，几乎可以肯定这两家新式茶饮都会积极拥抱港股市场。记者获悉，近期喜茶和奈雪的茶都在加速招聘媒体公关岗位的员工，从这点分析不难看出，为了应对上市前的舆情，两家公司都在积极准备。

而在投行角度，这些代表新经济的公司，能讲的故事太多，如同泡泡玛特、快手一样在香港的资本市场有着无穷的想象力，所以对这两个项目的争抢也很激烈，根据记者了解，2019年开始就有投行和新茶饮的公司频繁接触，对接资本市场的服务。

新式茶饮市场从2012年开始规模不断扩大，近几年更是突飞猛进，茶饮企业发展风生水起，迈入了新式茶饮3.0时代。第一财经商业数据中心CBNData发布了《2020新式茶饮白皮书》。白皮书显示，后疫情时期，新式茶饮成为了餐饮行业回血最快的市场之一，到2022年底，新式茶饮市场规模预计将达到1500亿元（人民币，下同，309.39亿新元）。

而站在头部的两个企业创业背景也不尽相同。来自于广东江门的喜茶创始人聂云宸是标准的90后，从2012年江门第一家店到布局一线城市的逆袭，开创了新一代年轻人的茶饮生活方式。

根据2月1日喜茶发布的最新报告显示，截至2020年底，喜茶已在海内外61个城市开出695家门店。同时，喜茶还推出了子品牌喜小茶和喜小瓶。截至2020年底，喜小茶已在深圳、广州、东莞、中山、佛山、惠州6个城市落成18家门店。喜小瓶已布局便利店、商超等线下渠道。

奈雪的茶创始人彭心则是一个追求美好生活的极致产品经理，2015年，从科技公司辞职到茶饮品牌创业，成为一个标准的深圳女孩代表，秉承中国茶走向世界的推动者，奈雪的茶成为新茶饮行业的头部企业。截至2020年12月，奈雪的茶已遍布全国70个城市，近500家门店。所有门店均为直营，且不做任何形式的加盟。

而他们背后的资本阵营也非常庞大。今年1月，新式茶饮品牌奈雪的茶宣布完成了1亿美元C轮融资，投资方为太盟投资集团（PAG）和云锋基金，目前估值近20亿美元。企查查数据显示，此前奈雪的茶投资方还包括天图资本、深创投等。

同样是新式茶饮行业的头部公司，喜茶也于2020年完成了高瓴资本和Coatue领投的新一轮融资，估值超过160亿人民币。此前已经有IDG资本、今日投资、龙珠资本、红杉资本、腾讯投资等一线机构和产业基金提前布局。

这个赛道的吸金强度远远不止如此。茶饮连锁品牌蜜雪冰城也在2020年完成新一轮融资，投资方为高瓴资本、美团旗下龙珠资本，本轮融资后蜜雪冰城投后估值约200亿人民币。同时，沪上阿姨、7分甜、乐乐茶均在2020年获得了新的融资。而奈雪和喜茶IPO或许仅仅是个开始。

对于熟悉香港市场的很多人来说，喜茶和奈雪何时上市的消息已经并不重要，不管早晚这两个票是大部分人都非常期待的。只是选择奈雪还是喜茶因人而异，有打新者笑言，喜欢喝哪个就打哪个，肯定是稳赚。

而熟悉茶饮行业的投行人士透露，茶饮的利润非常高，有的个别品类能达到80%，所以这类公司的现金流是非常好的，基本不用担心赚钱的问题，虽然受疫情的影响线下门店经营有一定压力，但线上也是非常强有力的补充。