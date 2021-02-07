港媒：习近平贵州视察期间 曾登上运-8G电子干扰机

港媒透露，中共总书记、中国国家主席习近平早前在贵州视察解放军空军部队时，登上了一架“运-8G”电子干扰机。

据新华社报道，也是中央军委主席的习近平，上周四（4日）视察了在贵州的解放军空军航空兵某师。

习近平指出，冠病疫情暴发以来，解放军在疫情防控斗争中发挥了重要作用、作出了突出贡献。当前，中国国外疫情形势依然严峻，中国疫情防控工作依然繁重，特别是春节期间人员流动和聚集增多，疫情传播风险增加。

他对此呼吁：“要毫不放松抓好部队常态化疫情防控，做好支援地方抗击疫情准备，巩固和发展我国疫情防控良好态势。”

报道指出，习近平在视察期间登上了某型特种机，且进入任务舱察看任务系统，了解特种机工作流程和执行任务情况。

习近平强调，现代战争中，制信息权成为赢得战争胜利的关键，要加快发展先进装备，加紧培养专业人才，加强针对性对抗性训练，推动新质战斗力加速提升。

网媒“香港01”今早发文称，习近平登上的某型特种机，是一架被称为“运-8G”的电子干扰机。

据报道，为应对现代战争需要，中国在运-8和运-9中型运输机基础上开发出“高新”系列特种机，已知的型号包括运-8J/8JB、运-8T、运-8W（空警-200）、运-8Q、运-8XZ、运-9JZ、空警-500、运-9G和运-8DZ。

这些特种机主要类型包括电子侦察机、电子干扰机、预警机、反潜机、心战机、战场指挥机等。近来在台海进行战备巡逻的中国军机，多为这些特种机。

“香港01”分析，此次习近平专门视察特种机，或许有意要求解放军空军在未来的台海战场中夺得制信息权。