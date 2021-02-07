罢捷团体拟提告 黄捷：让所有仇恨留在昨天

台湾高雄市无党籍市议员黄捷罢免案昨天（2月6日）不通过后，罢免团体据报准备提告黄捷违反台湾《选罢法》，黄捷今早回应，“让所有仇恨留在昨天”，希望大家一起放下过去的恩怨，用欢喜的心情迎接新年。

黄捷罢免案昨天下午揭晓，高雄市选举委员会公布结果，不同意有6万5258票，占54.09%，同意罢免的有5万5394票，占45.91%，未达7万2892票同意罢免门槛，黄捷成功保住凤山议员资格。

综合《自由时报》、中时新闻网等台媒报道，罢捷总部发言人徐尚贤昨晚指出，罢捷团体接受结果，但不接受违法的行为，近日将告发黄捷涉违《选罢法》。

徐尚贤说，黄捷昨天接受媒体采访时用了“报复性罢免”、“边罢免边找理由”等字眼，有“反罢免”宣传之疑，但《选罢法》规定，投票日当天不得宣传。因此，他下周要去地方检察署告发。

对此，黄捷今早由民进党立委许智杰陪同谢票前说，希望所有仇恨留在昨天，过年将至，社会不该充满肃杀之气，而是要放下过去的恩恩怨怨，用欢喜心情迎接新年。

针对其他未来的罢免案，黄捷呼吁罢免团体不要把罢免当作政治操作的工具。她并说，民主不应该被操作，“像这种为个人利益为党政的算计，就留在凤山就好了”，别再到处开战场。

黄捷表示，经历这次反罢免，带起的士气可供其他人参考，包括高雄市议员高闵琳、基进党立委陈柏惟，“大家都会相挺到底，继续站在民主这边，不跟恶势力妥协”。

黄捷过去代表亲绿的时代力量参选，因质询前高雄市长韩国瑜翻白眼爆红，后来因人头党员争议退出时代力量。凤山地区民众不满黄捷任内只有反对韩国瑜却无建树，尤其在高雄市议会表决含有莱克多巴胺猪肉零检出时落跑，未替民众食安把关，民众刘辰芳等人因此发起罢免黄捷行动。