官方自嘲？乐视视频logo更新为“欠122亿”

春节来临之际，各大App纷纷推出红包诱惑，并将红包金额高调地更换到了App图标上，如抖音分20亿（人民币，下同，4.13亿新元），快手分21亿，百度App分22亿，拼多多分2亿。然而，2月6日，网友发现乐视视频安卓版App也来“凑热闹”，在新版本更新后，图标Logo换新，但显示竟然是“欠122亿”的字样。

据IT之家报道，2月6日，乐视视频安卓版App迎来9.24更新，图标Logo也有换新，却显示着 “欠122亿”。在该版本中，乐视视频的投屏功能进行了优化，追剧更流畅。除此之外，并无 “欠122 亿”的 Logo 更新说明。

网友评论指出，这里的“欠 122 亿”可能并非是实际欠款金额，如果把今年互联网大厂发的红包全薅了羊毛，那就正好补乐视视频“欠 122 亿”的窟窿了。微博分1亿，支付宝分5亿，微视分5亿，京东分10亿，今日头条分10 亿，抖音分20亿，快手分21亿，百度分22亿，拼多多分28亿，加起来正好是122亿。

随后乐视立即被送上热搜。网友笑称：“改名叫乐观视频吧”，还有网友调侃：“乐视：你们加一起也不够我填坑”。

据悉，乐视网信息成立于2004年，注册资本约40亿元。实际控股人为贾跃亭，持股比例达22.5%。该公司于2010年上市，2020年7月终止上市。稍早，乐视网信息发布股票转让公告，开始转让日为2021年2月3日，转让首日报价区间为A类0.17元每股至0.19元每股。

7月20日，乐视网（现股票简称“乐视退”）步入退市整理期的最后一个交易日以平收落幕，报0.18元/股，总市值7.18亿元。当日最终成交121.21万手，成交额为2155.96万元。7月21日，曾经的“创业板一哥”，将被正式摘牌。