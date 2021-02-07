英媒揭三中国间谍伪装媒体被逐 中驻英使馆反驳

英国《每日电讯报》2月5日刊登题为《伪装成记者的三名中国间谍被逐出英国》的报道，称英国政府过去一年内驱逐了三名在英国伪装成新闻从业人员的中国间谍。中国驻英大使馆昨天表示强烈不满，并认为该报道渲染“中国威胁论”。

据中国驻英大使馆官网消息，中国驻英大使馆昨天以发言人名义发表驳斥函，强调针对中国记者的相关报道无端抹黑中英正常交往与合作，损害中国媒体声誉和形象，甚至渲染“中国威胁论”，完全是“冷战”思维在作祟。

驳斥函指出，英国是中国在欧洲重要合作伙伴。中国重视发展同英国的关系，从不对英国构成任何威胁。中英在相互尊重，平等相待基础上开展广泛领域的合作，实现优势互补，交流互鉴，互利共赢，为两国人民带来了实实在在的好处。

驳斥函最后表示，“中国敦促有关媒体摒弃意识形态和对华偏见，客观公正看待中英各领域务实合作，多做有利于两国关系发展的事”。

《每日电讯报》早前引述不具名英国高层政府人士指出，这三名中国间谍隶属中国国家安全部。他们的身份曝光后，已被迫返回中国。但报道没有披露这三人伪装的中国媒体名称。

另一方面，英国媒体监管机构2月4日以中国环球电视网（CGTN）的编审工作最终由中国共产党负责为由撤销其广播执照，中国随即指责英国广播公司（BBC）播出涉及冠病疫情的“假新闻”，并要求BBC就此事道歉。

综合彭博社和路透社报道，英国通讯管理局（Ofcom）说，CGTN要求将执照转移至一个名叫“中国环球电视网络公司”（China Global Television Network Corporation）的实体，但在申请转移执照时缺少“关键信息”，并声称这个实体将无法获得执照，因为中国共产党最终控制着这个实体，而根据英国广播法，这是不被允许的。

在英国通讯管理局宣布撤销CGTN的执照不久后，中国外交部就在官网上宣布，已就BBC上月29日播出涉疫情“假新闻”，向BBC驻北京分社负责人提出严正交涉。

据中国外交部官网发布的新闻稿，外交部新闻司有关负责人指BBC在涉疫情新闻视频中，将疫情与政治挂钩，重新翻炒中国疫情“隐瞒论”“源头论”“责任论”，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”新闻播出。负责人指“这是典型的带有意识形态偏见的假新闻，影响恶劣”。

负责人强调，中国敦促BBC及驻京分社认真对待中国严正立场，“切实采取措施消除报道产生的恶劣影响”，停止蓄意抹黑攻击中国，并称中国保留采取进一步措施的权利。

BBC回应时坚称，他们“准确且公正”地报道了在中国发生的新闻事件，否认了制造假新闻、带有意识形态偏见等指控。



