湖南常德80后女干部以色谋权被“双开”

中国湖南省常德市石门县纪委监委周三（2月3日）通报，石门县招商促进事务中心原党组书记、主任李小琼“以色谋权，以权谋私”，被县纪委监委“双开”（开除党籍并开除公职）。

李小琼是一名“80后”女性干部，近几年一直负责招商工作。

《新京报》旗下微信公号“政事儿”报道，通报指出，李小琼违反中央八项规定精神，超标准接待；违反廉洁纪律，多次违规收受请托人礼品、红包礼金；违反工作纪律，干预和插手市场经济活动并谋取私利；违反生活纪律，长期与他人保持不正当性关系，并造成不良影响；涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法吸收公众存款罪。

通报指出，李小琼身为中共党员领导干部，背离初心使命，以色谋权，以权谋私，生活腐化，贪图享乐，严重损害了党员干部形象，且在中共的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。

依据有关规定，经石门县纪委常委会会议研究并报石门县委批准，决定给予李小琼开除党籍处分，由石门县监委给予其开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题由公安机关移送检察机关依法审查起诉。

石门县委组织部2019年3月发布干部任前公示显示，李小琼出生于1980年10月，在职研究生学历。当时她担任县投资促进事务局局长，拟任县招商促进事务中心主任。

2019年5月，李小琼以石门县招商促进事务中心主任的身份受访，就加强党的建设和工作作风建设作出承诺，称“县招商促进事务中心是县委、县政府对外的重要窗口，我们始终坚持把县委、县政府的工作任务放在第一位，确保引得进来，留得住人，为全县招商引资增光添彩”。

2020年10月，中国检察网通报指出，石门县人民检察院经审查决定，依法对李小琼以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕；11月，石门县政府下发通知，免去李小琼同志的县招商促进事务中心主任职务。

