中国成法国第一大化妆品出口国

法国美容企业联合会（FEBEA）的最新数据显示，中国在2020年首次成为法国美妆产品第一大出口国。

据界面新闻报道，2020年，法国美妆出口额为157亿欧元（252.32亿新元），相较2019年同比下降11.8%。与此同时，法国出口中国的美妆销售额却同比上涨20.7%。目前，中国已经是法国产唇膏的最大海外市场，法国每出口四支唇膏，就有一支是销往中国。法国生产的护肤品和彩妆在中国持续保持流行，例如法国产香皂对中国的出口额同比上涨22%。

L`Orea欧莱雅、Lancome兰蔻、YSL圣罗兰、Clarins娇韵诗、Guerlain娇兰、Dior迪奥、Givenchy纪梵希、Benefit贝玲妃、CHANEL香奈儿、Sisley希思黎、Avène雅漾等均为国内知名度高的法国美妆品牌，从上述品牌所属公司财报来看，中国市场对法国美妆品牌的销售贡献不可小觑。

法国欧莱雅集团旗下拥有兰蔻、圣罗兰、碧欧泉、赫莲娜、巴黎欧莱雅、理肤泉等品牌，根据欧莱雅集团2020年前三季度销售数据，其在中国大陆销售同比增长20.8%。

最近几个季度以来，欧莱雅在中国市场一直保持较高的增长速度，即便是在疫情冲击下的2020年第一季度和第二季度，欧莱雅中国的销售额仍染分别同比增长6.4%和30%。

LVMH集团的香水及化妆品部门拥有娇兰、迪奥、纪梵希、贝玲妃、玫珂菲、馥蕾诗等品牌，LVMH 2020年财报显示，除日本以外的亚洲市场对该部门的销售贡献已从40%增长至45%。此外，迪奥、娇兰、纪梵希、馥蕾诗都指出中国市场是品牌的年度销售亮点。

娇韵诗则通过在中国设立研发中心的方式强调中国市场的重要性。2020年9月，娇韵诗宣布将在上海开出品牌首个法国本土之外的海外实验室，该实验室占地面积约500平方米，将涵盖消费者调研、产品评估测试、新产品研发等功能，未来还有望在产品研发中加入中国本土的中医药和植物成分。

娇韵诗大中华区执行副总裁钟晓鸣曾在接受界面新闻采访时说，在全球2020年护肤美妆行业的预期不是特别乐观的前提下，中国市场与其他市场不同，娇韵诗在三、四月份就开始恢复正增长，所以品牌在中国的投资会更有信心。

法国美妆品牌之所以能在中国市场迅速发展，离不开中国相关政策的扶持，而未来法国化妆品公司进军中国市场将变得更加容易。

1月14日，法国美容企业联合会发布声明称，法国国家药品安全局已经上线了一个资质认证平台，允许法国普通化妆品生产商申请符合中国有关部门规定的生产质量管理体系相关资质认证。

普通化妆品指的是洗发水、沐浴露、腮红、睫毛膏、香水等大多少个人护理和美妆产品，相对应的是特殊用途化妆品，如防晒产品和染发剂等。这意味着法国化妆品制造商一旦获得本国相关资质认证，其出口至中国的普通化妆品就可以免于动物试验。法国也成为欧盟国家中第一个能够进行这项符合中国政府要求认证的国家。

自2009年以来，欧盟就禁止在动物身上进行化妆品测试，但中国仍要求对进口化妆品和国产特殊用途化妆品化妆品进行动物实验，这直接影响了部分美妆品牌开拓中国市场。