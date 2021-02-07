中国种业被“卡脖子”？官方：总体供应有保障

针对中国种业是否存在被‘卡脖子’的隐患，中国农业农村部种业管理司副司长孙好勤表示，中国农作物特别是粮食种子完全依靠自身能够解决，“我们判断，总体上供应有保障，风险也可控”。

据中新社报道，首届中国种业发展论坛暨种业投融资研讨会今昨两天在北京、海南三亚两地连线召开。

针对外界担心中国种业是否存在被‘卡脖子’的隐患，孙好勤通过在线视频回应，中国农作物特别是粮食种子完全依靠自身能够解决，“做到了中国粮主要用中国种”；猪牛羊等畜禽及部分特色水产种源立足中国国内有保障；少数畜禽、水产、蔬菜等种源来自进口，部分可替代。此外，现在中国有外资种子企业25家，他们市场份额仅占3%左右，进口种子在农作物育种中也仅占到0.1%。

孙好勤也强调，虽然目前中国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种的面积占比超过95%，但在种子资源保护利用、科技自主创新、企业发展水平等方面还有很多不足和差距。

中共中央政策研究室原副主任郑新立则进一步指出，在中国农业良种培育中，畜牧业、水产业、油料、饲料、蔬菜、水果等新品种的研发是突出的薄弱环节。中国农业结构中，种植业与畜牧养殖业的比重为6:4，发达国家的比重一般为3:7。

他说：“从我国居民的饮食习惯和食物需求来看，种植业与畜牧养殖的比例进一步调整到5:5是完全可能的”。

报道称，中国已是畜牧业生产大国和畜产品消费大国，种植业与畜牧养殖业比例的变化意味着巨大的结构性的改变，畜禽种业是这种变革关键。

据中国全国畜牧总站站长王宗礼介绍，目前中国畜禽种业核心种源自给率超过了75%，畜禽种业安全有保障，风险亦可控。但种源保障总体处于低水平，存在安全隐患。如白羽肉鸡祖代种鸡基本靠国外引进，虽不会一卡就死，但会影响肉鸡产业的发展速度和质量。猪牛羊10%到30%的核心种源尚需依赖进口。

对此，中国国务院参事室特约研究员、原农业部副部长尹成杰建议，中国应以畜牧业的优良品种和蔬菜的优良品种为重点，加快科技创新、切实解决相关品种的培育和发展问题。”

他表示，中国应抓紧制定新的种子安全方针，制定“十四五”时期种业发展规划，将国家级的育种中心建设纳入“十四五”时期新基建的重要内容，把海南等省份的育种基地建设作为国家粮食安全的战略性基础工程。