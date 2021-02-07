广州市原常务副市长苏泽群被开除党籍

广州市委原常委、市政府原常务副市长苏泽群，因构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪等，被开除中共党籍。

广东省纪委监委今天在中央纪委国家监委网站，公布苏泽群被广东省纪委监委进行立案审查调查的信息。

中央纪委国家监委透露，苏泽群丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查；以低价购房形式或退休后以提供咨询服务名义收受他人财物，长期接受民营企业主安排的打高尔夫球活动；滥权妄为，充当黑恶势力“保护伞”，违规干预行政执法。

此外，苏泽群也利用职权为亲属及特定关系人经营活动谋利，家风不正，伙同家人收钱敛财；把公权力异化为谋取私利的工具，利用职务上的便利在工程承揽、项目审批、规划调整等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

中央纪委国家监委指出，苏泽群严重违反党的政治纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予苏泽群开除党籍处分，按规定取消其退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，苏泽群今年68岁，广东中山人，在职研究生学历。2014年退休前长期在广东工作。他早期曾在珠海、江门工作，1999年调任至江苏省扬州市，出任当地的市委副书记兼市长。

2001年，苏泽群升任广州市政府党组成员、副市长。五年后，他出任广州市委常委兼政法委副书记，广州市政府常务副市长。2007年，他兼任广州市政府党组副书记。