马英九指国民党在“罢捷”虽败犹荣

台湾高雄市议员黄捷罢免案6日开票，罢免未能通过，针对这场罢免案，前台湾总统马英九受访时表示，罢免投票中，国民党的得票数不少，在凤山这个绿大于蓝的选区中，可以说是“虽败犹荣”。

据香港中通社报道，马英九7日受访表示，这次罢捷投票民进党积极介入，台湾总统蔡英文两度公开呼吁支持黄捷，整场罢免变成了蓝绿对决，最后整场选战因为凤山区整体偏绿，所以国民党败下阵来，但能获得投票结果接近的局面，对于蓝营来说可以说是虽败犹荣。

马英九认为，“罢捷”不会打击反“莱猪（含瘦肉精猪肉）公投”连署的士气，因为反“莱猪”连署已经有超过50万人参与，又跟普通民众的生活息息相关，所以容易获得支持。

对于赵少康认为应暂停罢免行动，避免报复性罢免，马英九则表示，罢免要看议题，不能一概而论，而有人扬言要罢免国民党“立委”，连党主席江启臣都遭点名，这就是报复性罢免。

黄捷罢免案6日投票，高雄市选委会统计，凤山选区投票人总数29万1566人，共有12万1110人投票，投票率41.54％，直逼“罢韩（罢免前高雄市市长韩国瑜）”的42.14％。据高雄市选委会数据显示，同意罢免票5万5394票，不同意罢免票6万5258票，最后结果罢免案未通过。