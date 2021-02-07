沈祖尧无意入籍新加坡 盼常回港行医

香港中文大学前校长沈祖尧教授坦言，虽然已准备到新加坡工作，但为了家人和朋友，自己无意入籍当地，并盼能常回到香港行医。

曾在沙斯前线抗疫而被《时代》周刊誉为“亚洲英雄”，沈祖尧将出任新加坡南洋理工大学李光前医学院院长，接替即将退休的贝斯特教授。

现年60岁的沈祖尧将在今年4月1日正式上任，该职位无任期限制。他将同时受委为南大高级副校长（健康与生命科学），负责集成全校的健康、医学与生命科学领域活动。

《明报》今天刊登沈祖尧的专访。沈祖尧被问及即将赴新工作的感受时说，这是一个偶然机会。他原本参与南大李光前医学院院长的遴选委员会，但想不到过了九个月还找不到适合人选，于是乎该校便询问他加入的意愿。

沈祖尧坦承，自己因南大“年轻活泼、富创意、其世界知名的工程学系而受吸引”。

沈祖尧说，南大高级副校长一职主责医疗和生命科学范畴及协助跨学科发展，他盼能协助工程系和医学院跨学科发展人工智能技术，以及帮助推算诊断和治疗方案。

他也表示，新港两地均希望发展精准医学，当中牵涉基因组大数据，希望能帮助推动两地共享基因组数据，推进科研发展。

对于出任南大李光前医学院院长等职，沈祖尧去年8月在个人面簿发文，强调他离开香港，“绝不是转投客队，倒戈相向”。

他当时强调，香港和新加坡的教育，既有许多相似之处，也各有特色，他希望善用自己的工作经验，推动两地在教育和科研上的合作，为人类健康谋福祉。

沈祖尧在《明报》专访中也透露，原本以为太太会反对他赴新加坡工作决定，但没想到获得支持，背后原因是太太相信他在新加坡工作会获得快乐。

除了家人，许多病人也对沈祖尧赴新工作感到不舍。沈祖尧表示，自己每天都听到病人叹道：“我好舍不得你啊”、“希望你会回来”。因此，他希望冠病疫情结束后，自己可以每个月回港两天，并到中大医院行医以及为旧病人看诊。

至于香港近期再度掀起的移民话题，沈祖尧表示有所耳闻。他并说，知道有一批医护人员考虑移民，而且自己认识的几名朋友也在考虑中，主要是想陪子女到国外念书。

不过，沈祖尧坦言没考虑在新加坡“落地生根”，同时也不会申请当地居民的身份或入籍，原因是家人和朋友都在香港。

沈祖尧于2010年担任香港中文大学校长。他上任后，一改其前任刘遵义的作风，走亲民路线，尤其是跟学生打成一片，如在世界杯决赛当日和师生一起到露天广场的大荧幕下观看赛事直播。

在沈祖尧接掌中大的头几年，中大校内学生和校方关系大为改善，学生不再事事针对校方，沈祖尧更获“祖尧BB”的亲昵称号。

2014年占中期间，沈祖尧与港大校长马斐森担心学生安危，一同到金钟占领区探望学生，呼吁示威者要冷静以免发生冲突，被网民冠上“良心校长”之称。

不过，香港政治环境之后渐趋复杂，而且严重撕裂：建制派阵营认为沈祖尧跟学生友好过了头，等于是间接支持学生的抗争理念；另一边厢，激进的学生则批评沈祖尧政治立场保守，事事为当权者讲好话。沈祖尧也由上任时学生口中的“祖尧BB”变成“政治傀儡”。

面对此番困境，沈祖尧据报决定在2017年辞任中大校长，结束七年大学校长生涯。他退休后，重返医学院，继续进行医疗研究和教学工作。

2019年11月12日，反修例抗争运动在中大暴发，不少学生与警方发生暴力冲突。沈祖尧也曾到场劝学生和平散去。

对此，沈祖尧认为每件事情都有当时的背景，很难说得清楚。他在专访中强调，自己不是因为政治取向而行动，“医生的本能，想不如进去看看有没有可帮手的地方，主要想去救伤者”。

沈祖尧也向香港年轻人寄语：“看长远一点和看阔一点，社会不是一朝一夕能改变的话，还有很多日子去努力、去做好自己”。他认同香港有很严重的贫富悬殊问题，年轻人上流也遇到很大障碍；但如果年轻人在香港找不到理想工作，可考虑到其他地方吸收人生经验。

但他表示，自己并不是鼓励年轻人移民，只是认为年轻人可多尝试，“世界很大，机会很多，不一定要站在同一地方”。

沈祖尧最后说：“社会的动荡始终都会过去，希望再过一年、两年，我们完全可以恢复到一个很开心的城市。”